Patrick Sébastien montre son sexe à un youtubeur ‘C’est pas une légende urbaine’

Patrick Sébastien, figure longtemps incontournable du paysage audiovisuel français, est à nouveau au cœur d’une séquence controversée : en 2023, l’animateur s’est illustré sur le plateau d’un youtubeur en exhibant son sexe, affirmant vouloir « imiter Gainsbourg avec ma bite ». L’extrait a alimenté les discussions sur son comportement public et relancé l’attention sur son parcours hors standards.

Présent pendant des décennies dans le PAF (paysage audiovisuel français), Patrick Sébastien s’est fait connaître par des émissions grand public aux forts taux d’audience, telles que Le Grand Bluff ou Le Plus Grand Cabaret du monde. Animateur, imitateur, humoriste et chanteur, il a également poussé la chansonnette dans la tradition du chansonnier, multipliant les apparitions et les tentatives artistiques hors du registre télévisuel classique.

En parallèle de sa carrière à l’écran, il a signé et participé à des ouvrages et s’est aventuré derrière la caméra : il a réalisé le drame intimiste T’aime en 2000, et a parfois publié des textes autobiographiques ou biographiques. Sa proximité avec des personnalités du monde du divertissement et des milieux plus marginaux a contribué à forger une image publique contrastée.

Carrière, goût du libertinage et épisodes polémiques

La relation de Patrick Sébastien avec le milieu libertin est documentée : il a évoqué à plusieurs reprises ses escapades et ses goûts pour une sexualité libre, et a participé à la rédaction d’un livre sur une figure connue des établissements pour adultes. Le livre Vitriol Menthe, publié en 2005, est présenté dans certains récits comme la biographie romancée d’une tenancière de clubs libertins, connue sous le nom de Diane Dubois (alias Denise Lascène), et s’inscrit dans une veine de portrait à la fois littéraire et journalistique.

Au fil des années, la figure publique de l’animateur a évolué : désormais moins présent sur les grandes chaînes, il apparaît parfois comme un invité des plateaux d’information en continu et sur des émissions animées par des confrères comme Cyril Hanouna. Ses prises de position récentes, notamment sur les mouvements sociaux et les questions de minorités, ont provoqué des polémiques, et il a été visé par des critiques pour des propos jugés déplacés envers certaines communautés.

Par ailleurs, Patrick Sébastien a été impliqué dans d’autres controverses liées à son comportement scénique. Une polémique évoque un geste simulé ou réel de fellation lors d’un de ses concerts, sujet relayé par plusieurs médias et forums, qui a nourri le débat autour de ses excès publics.

Le fait le plus commenté de ces dernières années reste toutefois la séquence filmée en 2023 avec le youtubeur Jason Chicandier, vidéaste décrit comme amateur de bonne chère et d’humour à la bonne franquette. Selon l’enregistrement, Sébastien introduit l’instant en promettant une imitation inédite « jamais faite à la télévision » et demande au youtubeur de fermer les yeux avant de déclarer : « Je vais t’imiter Gainsbourg avec ma bite ! »