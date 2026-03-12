Patrick Sébastien, libertin assumé, parle des célébrités croisées lors de ses parties fines

Patrick Sébastien , 70 ans en 2025, revient sous le feu médiatique en promouvant ses ouvrages et en multipliant les interventions sur les plateaux et les podcasts. Dans son livre consacré au libertinage et lors d’une émission du podcast LEGEND animé par Guillaume Pley , l’ancien animateur du Plus Grand Cabaret du monde livre des confidences sur ce milieu, rappelle son parcours artistique et défend une conception basée sur le respect.

Patrick Sébastien, 70 ans en 2025, revient sous le feu médiatique en promouvant ses ouvrages et en multipliant les interventions sur les plateaux et les podcasts. Dans son livre consacré au libertinage et lors d’une émission du podcast LEGEND animé par Guillaume Pley, l’ancien animateur du Plus Grand Cabaret du monde livre des confidences sur ce milieu, rappelle son parcours artistique et défend une conception basée sur le respect.

Ancienne figure emblématique des divertissements télévisés, Sébastien parcourt aujourd’hui les radios et les chaînes pour présenter ses écrits, dont un récit mêlant autofiction et enquête sur l’univers du libertinage. Ses propos ont alimenté des retours médiatiques en 2025, notamment sa description du libertinage comme « un état d’esprit » fondé sur le respect, loin des images caricaturales souvent associées à ce milieu.

La parole de l’animateur est assortie d’exemples et de références personnelles. Il évoque notamment sa relation d’amitié ou de connaissance avec Denise Lascène, présentée sous le pseudonyme historique Diane Dubois, et décrit la fréquentation, selon lui, de nombreuses personnalités issues du showbiz au sein des établissements libertins parisiens.

Publicité

De l’animation télé à l’écriture : un parcours pluriel et des prises de position sur le libertinage

Au fil d’une carrière longue de plusieurs décennies, Patrick Sébastien s’est construit une image polyvalente : humoriste, imitateur, chanteur, parolier et animateur. Il a été à la tête de formats populaires et de variétés, parmi lesquels Sébastien c’est fou !, Surprises sur prise !, Le Grand Bluff et surtout Le Plus Grand Cabaret du monde, spectacle qu’il a présenté près de vingt ans sur France 2.

Parallèlement à sa carrière télévisuelle, il a connu un certain succès en tant que chanteur avec des titres devenus des refrains de fête : La Fiesta, Pourvu que ça dure, Tourner les serviettes et Les Sardines. La rencontre personnelle et professionnelle avec la chanteuse Marie Myriam à la fin des années 1970 est citée comme l’un des éléments déclencheurs de son investissement musical.

Sur le plan cinématographique, il a expérimenté la réalisation et la comédie en 2000 avec le film T’aime, qui n’a pas rencontré le succès escompté. Cet échec est présenté dans certaines notices biographiques comme l’une des raisons qui l’ont conduit à diversifier ses activités, notamment l’écriture.

Publicité

Son ouvrage consacré au libertinage, mentionné sous le titre Vitriol Menthe dans des comptes rendus, mêle récit personnel et observations sur des lieux et des figures emblématiques de ce milieu. Dans l’entretien accordé à LEGEND, il précise sa définition : « Libertin, c’est pas : on arrive dans un truc et où on se monte les uns sur les autres, c’est une connerie ça… », ajoutant que « c’est le respect d’abord ». Il affirme également : « On a vu pratiquement tout le monde, tous les gens du showbiz… » sans pour autant dévoiler de noms précis.