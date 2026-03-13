Patrick Sébastien , animateur et chansonnier populaire, réaffirme son désir de se lancer en politique en lançant un mouvement baptisé « Ça suffit » et en activant un site Internet pour recueillir des adhésions, a-t-il annoncé sur ses réseaux sociaux, notamment Facebook . Figure médiatique aux multiples casquettes, il évoque depuis des années une trajectoire politique à la manière de son modèle, le défunt Michel Colucci dit Coluche , qui avait tenté une candidature présidentielle au début des années 1980.

Patrick Sébastien, animateur et chansonnier populaire, réaffirme son désir de se lancer en politique en lançant un mouvement baptisé « Ça suffit » et en activant un site Internet pour recueillir des adhésions, a-t-il annoncé sur ses réseaux sociaux, notamment Facebook. Figure médiatique aux multiples casquettes, il évoque depuis des années une trajectoire politique à la manière de son modèle, le défunt Michel Colucci dit Coluche, qui avait tenté une candidature présidentielle au début des années 1980.

Durant plusieurs décennies, Patrick Sébastien s’est imposé comme une valeur sûre du paysage audiovisuel français. Animateur de divertissements grand public — citons Sébastien, c’est fou !, Le Grand Bluff ou Le Plus Grand Cabaret du monde — il a également porté ses propres chansons, souvent grivoises, auprès d’un public populaire, notamment dans les campings et lors de manifestations conviviales. Ses spectacles télévisés ont servi de vitrine à ses tubes et contribué à forger sa réputation d’homme de scène proche du public.

Parallèlement à sa carrière télévisuelle et musicale, Patrick Sébastien cultive une image de libertin assumé. Il a raconté des épisodes de sa vie privée dans son livre Vitriol menthe et dans des interviews. Des scènes ou des imitations relayées via des vidéos en ligne, notamment par le youtubeur Chicandier, ont alimenté la rumeur sur ses aventures et sur un pan de sa vie intime. L’ouvrage évoque aussi le personnage de Diane Dubois alias Denise Lascène, présentée comme une ancienne actrice pornographique devenue tenancière d’un établissement pour adultes consentants.

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Une ambition politique récurrente : de « le Dard » à « Ça suffit »

Patrick Sébastien n’en est pas à son premier essai en politique. En 2010, il avait déjà lancé un mouvement intitulé le Dard, acronyme de Droit Au Respect et à la Dignité, présenté comme un collectif citoyen visant à « remettre l’humain au cœur de la société » et dénonçant le « grand cirque politique ». À l’époque, la création de ce mouvement avait été couverte par La Dépêche du Midi et avait donné lieu à une conférence de presse au Théâtre du Gymnase, lieu symbolique où Coluche avait lancé sa campagne présidentielle en 1981. Le Dard n’a cependant pas réussi à se structurer durablement.