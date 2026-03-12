Patrick Sébastien contrarié par son cabaret dans le Lot, sa villa de 450 m² à Boulogne-Billancourt comme refuge

France 2 consacre, ce 12 mars 2026, un numéro inédit du magazine Complément d’enquête à Patrick Sébastien : « Gloire, télé et dérapages : les 1000 vies de Patrick Sébastien » . L’émission revient sur la trajectoire d’un animateur devenu figure populaire et controversée de l’audiovisuel français, de ses succès télévisuels à ses récentes ambitions politiques et à son projet de cabaret, en passant par ses résidences à Boulogne-Billancourt et dans le Lot.

France 2 consacre, ce 12 mars 2026, un numéro inédit du magazine Complément d’enquête à Patrick Sébastien : « Gloire, télé et dérapages : les 1000 vies de Patrick Sébastien ». L’émission revient sur la trajectoire d’un animateur devenu figure populaire et controversée de l’audiovisuel français, de ses succès télévisuels à ses récentes ambitions politiques et à son projet de cabaret, en passant par ses résidences à Boulogne-Billancourt et dans le Lot.

Né à Brive-la-Gaillarde, Patrick Sébastien a débuté sa carrière dans les années 1970 comme imitateur avant de s’imposer comme animateur et producteur. Il doit une grande partie de sa notoriété à la présentation pendant plus de vingt ans du programme Le Plus Grand Cabaret du monde, diffusé sur France Télévisions et qui a régulièrement rassemblé plusieurs millions de téléspectateurs.

Au fil des décennies, il a multiplié les casquettes : chanteur de tubes populaires, producteur de spectacles, auteur, et même président du club de rugby du CA Brive. À 72 ans, l’artiste demeure une personnalité médiatique active, citée pour ses projets artistiques comme pour ses prises de position publiques.

Un artiste aux mille vies

La carrière de Patrick Sébastien se caractérise par une diversité d’engagements professionnels et personnels. Au-delà de la télévision, il a mené des activités d’écriture et de production, affirmant à plusieurs reprises avoir mené « mille vies ». Son parcours associe succès populaires et polémiques récurrentes, qui ont contribué à faire de lui une silhouette reconnaissable du paysage culturel français.

Parmi ses biens, il possède une villa de près de 450 m² à Boulogne-Billancourt, utilisée comme pied-à-terre lors de ses déplacements en région parisienne pour interviews, émissions ou promotions. Située dans un quartier résidentiel, la maison dispose de vastes pièces de réception et d’un jardin. Elle a été la cible de plusieurs cambriolages au fil des années, ce qui a conduit à des renforcements de sécurité.

Son attache la plus forte reste cependant en province. Patrick Sébastien est propriétaire d’un domaine à Martel, dans le Quercy, acquis à la fin des années 1970 sur un terrain d’environ 35 hectares. La propriété comprend une grande maison, une piscine, un court de tennis et des espaces boisés. L’artiste a évoqué à plusieurs reprises la quiétude qu’il trouve dans ce cadre rural.

Sur le plan artistique, il a rêvé de relancer l’esprit des cabarets en ouvrant un lieu convivial mêlant humour, musique et transformisme, initialement pensé pour le Lot avec une capacité envisagée autour de 150 spectateurs. Des oppositions locales et des complications administratives ont retardé le projet ; le cabaret devrait finalement s’implanter en Corrèze, à La Chapelle-aux-Brocs, dans une ancienne discothèque aménagée pour l’occasion.

Plus récemment, Patrick Sébastien a lancé un mouvement baptisé « Ça suffit », présenté comme une plateforme destinée à recueillir des doléances. Il multiplie les interventions médiatiques pour exposer ses idées et promouvoir ses ouvrages ; certains observateurs évoquent la possibilité d’un engagement électoral plus marqué à l’horizon 2027.

Il partage désormais son temps entre sa villa de Boulogne-Billancourt et sa propriété de Martel, où se déroulent une partie de ses activités personnelles et artistiques.