Patrick Sébastien change de version et s’explique dans « Complément d’Enquête »

Patrick Sébastien est au cœur d’une affaire relancée par la diffusion, le 12 mars, d’un numéro de Complément d’enquête consacré à sa carrière et à plusieurs polémiques. Les équipes du magazine de France 2 ont diffusé des images d’un spectacle donné l’été 2025 au Cap d’Agde, où apparaît un geste interprété par des internautes comme une fellation sur scène. Une enquête préliminaire pour exhibition sexuelle a été ouverte depuis la diffusion de ces images.

La séquence, devenue virale sur les réseaux sociaux, montre l’artiste faire monter des spectatrices sur scène. Dans les extraits diffusés par France 2, l’une d’elles saisit l’entrejambe de l’ancien animateur, qui se laisse toucher. Quelques minutes plus tard, selon ces images, lorsque l’artiste se présente de dos devant la même spectatrice, il semble ouvrir sa braguette ; la femme se met alors à genoux et agrippe l’interprète par les fesses. Des membres du staff apparaissent choqués et la diffusion confirme, contrairement aux déclarations antérieures, la présence de mineurs dans la salle ce soir-là.

Interrogé par le journaliste Tristan Waleckx dans le cadre du magazine, Patrick Sébastien a contesté tout comportement de nature sexuelle volontaire de sa part, qualifiant l’épisode de « geste mimé » et assurant avoir été « vivement surpris » avant de mettre fin à la mise en scène. L’ancien présentateur a tenté de contextualiser sa réaction et de fournir sa version des faits lors de son entretien diffusé en deuxième partie de soirée.

Face à France 2, l’ex-animateur défend sa version

Assis sur le fauteuil rouge de l’émission, l’intéressé a d’abord commenté l’ouverture de l’enquête : « C’est une nana qui monte, qui m’attrape la bite, à qui je n’ai rien demandé. C’est magnifique ! C’est extraordinaire ! Pour l’instant, il n’y a pas de plainte hein », a-t-il déclaré. Le ton est monté ensuite lorsqu’il a contesté les témoignages anonymes rassemblés par la production : « Je ne bois pas, je ne me drogue pas, je n’ai jamais violé personne. Les témoignages de vos nanas là qui sont masquées… C’est bidon ! »

Dans le magazine, les journalistes ont précisé que des images exclusives de la soirée ont été versées au dossier, montrant les interactions sur scène et l’ambiance dans le public. Le récit visuel diffusé par France 2 inclut des plans du comportement de l’artiste et des réactions de son entourage ce soir-là.

Selon Tristan Waleckx, Patrick Sébastien doit être auditionné « fin avril » par le procureur de la République afin de répondre des faits reprochés. L’ancien animateur a, lors de l’entretien, indiqué qu’il envisagerait de dire au procureur qu’il aurait « dû arrêter le spectacle et porter plainte contre elle », en parlant de la spectatrice mise en cause.

