Patrick Sébastien : « C’est une nana qui m’attrape la… »

Patrick Sébastien , animateur historique du PAF et ancien visage familier de France 2, s’est retrouvé au cœur d’un nouveau numéro de Complément d’enquête diffusé le 12 mars 2026, qui revient sur sa carrière, ses dérapages publics et plusieurs polémiques récentes. L’émission, produite et diffusée sur France 2 , a proposé un face-à-face entre l’ex-animateur et le journaliste Tristan Waleckx , au cours duquel des passages fortement médiatisés de la vie publique de Sébastien ont été abordés.

Patrick Sébastien, animateur historique du PAF et ancien visage familier de France 2, s’est retrouvé au cœur d’un nouveau numéro de Complément d’enquête diffusé le 12 mars 2026, qui revient sur sa carrière, ses dérapages publics et plusieurs polémiques récentes. L’émission, produite et diffusée sur France 2, a proposé un face-à-face entre l’ex-animateur et le journaliste Tristan Waleckx, au cours duquel des passages fortement médiatisés de la vie publique de Sébastien ont été abordés.

Véritable figure du divertissement populaire, Patrick Sébastien a animé pendant dix-huit ans Le Plus Grand Cabaret du monde, émission familiale mêlant magie, acrobatie, chant, ventriloquie et autres numéros artistiques. Interprète de tubes festifs comme La Fiesta, Pourvu que ça dure, Tourner les serviettes ou Les Sardines, il a successivement exercé les métiers d’animateur, d’humoriste, d’imitateur, d’écrivain, d’acteur, de réalisateur et de chanteur.

Au fil des années, sa carrière télévisuelle a basculé : il a été évincé de France Télévisions et multiplié des déclarations jugées polémique sur des plateaux de télévision et de radio. Ces dernières années, des affaires ont entaché son image : des révélations d’« anciennes factures » publiées par l’insider Clément Garin sur X (ex-Twitter) et le « pipe-gate », incident survenu l’été 2025 dans un camping au cours duquel il a simulé — ou pas — une fellation avec une spectatrice, ont fait l’objet de vifs échanges médiatiques.

Publicité

Le face-à-face avec Tristan Waleckx

Lors de l’entretien diffusé le 12 mars 2026, Tristan Waleckx a interrogé Patrick Sébastien sur ces épisodes et sur l’éventuelle procédure engagée à leur suite. Le journaliste a notamment évoqué une information selon laquelle le parquet de Béziers aurait ouvert une enquête préliminaire pour des faits d’exhibition sexuelle.

Réagissant aux questions, Patrick Sébastien a d’abord ri, avant de répondre vivement. Il a déclaré : “Magnifique ! Un truc qui s’appelle ‘Osez le féminisme’… Alors que c’est une nana qui monte, qui m’attrape la bite, à qui je n’ai rien demandé.” Il a poursuivi en affirmant : “Pour l’instant, il n’y a pas de plainte, hein. Et vous êtes emmerdés, parce que, de toute façon, il n’y a pas de plainte contre moi. Je bois pas, je me drogue pas, j’ai violé personne… Vous n’arrêtez pas de m’attaquer dans ce truc-là.”

Au cours de l’entretien, le journaliste a également abordé d’autres épisodes controversés cités dans le reportage, dont les propos tenus par l’animateur sur les minorités LGBTQIA+, qui avaient déjà suscité des réactions et des critiques publiques. Le numéro de Complément d’enquête a mis en perspective ces différents éléments de la carrière et de la vie publique de Patrick Sébastien, en confrontant l’intéressé aux documents et témoignages rassemblés par l’équipe de l’émission.

Publicité