Patrick Sébastien accuse Complément d’enquête de lui avoir tendu un traquenard

Patrick Sébastien dénonce avoir été piégé lors d’un entretien pour l’émission Complément d’enquête diffusée sur France 2 le 12 mars à 23 heures, selon l’annonce officielle de France Télévisions. Le documentaire signé Tristan Waleckx promet d’aborder plusieurs épisodes de sa carrière et de sa vie, lesquels suscitent la colère de l’animateur qui affirme que le montage et le choix des témoignages visent à nuire à son image et à ses ambitions politiques.

France Télévisions a confirmé la diffusion d’un numéro de Complément d’enquête consacré à la trajectoire et aux controverses entourant l’animateur. Le sujet, réalisé par Tristan Waleckx, doit revenir sur des moments marquants de sa carrière ainsi que sur des témoignages variés. Patrick Sébastien indique pour sa part avoir été surpris par le déroulé de l’entretien et par la manière dont les éléments ont été présentés.

Interrogé dans l’émission Tout beau tout n9uf, l’animateur a qualifié l’entretien de « traquenard » et dénoncé un équilibre selon lui artificiel entre éléments positifs et témoignages anonymes ou floutés. Il affirme que la partie « négative » de l’émission repose majoritairement sur des intervenants masqués et estime que le montage permet de « faire dire ce que tu veux à n’importe qui ».

Les points de friction évoqués par l’animateur

Patrick Sébastien reproche au magazine de France 2 de s’attarder longuement sur un épisode devenu emblématique de ses polémiques : un geste mimé lors d’un concert au Cap d’Agde, dans un camping naturiste, qu’il admet avoir effectué sur scène. Selon ses déclarations, les journalistes de Complément d’enquête auraient consacré environ un quart d’heure de reportage à cet événement, alors qu’il juge l’attention disproportionnée par rapport à l’ensemble de sa carrière.

Au-delà de cet épisode précis, l’animateur affirme que l’enquête a inclus des éléments concernant ses prises de position politiques et ses relations avec des personnalités publiques. Il se dit notamment visé par des tentatives, selon lui, d’étiquetage politique : « Ils ont essayé de me mettre une étiquette d’extrême-droite que je ne suis pas », a-t-il déclaré.

Âgé de plus de soixante-dix ans, il associe la virulence de certains échanges à ses récentes interventions publiques sur la politique et juge que le traitement médiatique tend à le « démonter » et à le « décrédibiliser ». Dans ses propos relayés par l’équipe de Tout beau tout n9uf, il appelle les téléspectateurs à regarder le numéro en gardant à l’esprit, selon ses termes, que « le but est de me nuire ».