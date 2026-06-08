Patrick Bruel placé en garde à vue, « il n’a pas l’intention de se laisser faire »

Le chanteur et comédien Patrick Bruel a été placé en garde à vue le lundi 8 juin dans le cadre d’une enquête ouverte par le parquet de Nanterre pour des faits de viols et d’agressions sexuelles, a-t-on appris via la presse. Le dossier, qui mobilise les services d’enquête, regroupe à ce stade les témoignages de treize plaignantes , selon le parquet; l’artiste n’a pas fait de déclaration publique depuis l’ouverture de la procédure.

Selon des sources citées par BFMTV, Patrick Bruel aborderait cette nouvelle étape judiciaire dans un état d’esprit combatif et déterminé à défendre sa version des faits. Des proches rapportent qu’il a passé une grande partie de la semaine précédente à préparer sa garde à vue, en lien étroit avec ses avocats et des personnes de son entourage professionnel.

Les répercussions de l’affaire se sont aussi manifestées sur la scène artistique : plusieurs représentations de son spectacle ont été annulées, dont les cinq dernières dates programmées au théâtre Édouard VII, après une perturbation le 3 juin liée à une action du collectif féministe Nous Toutes.

Éléments sur la garde à vue, la préparation de la défense et les annulations

La mise en garde à vue intervient alors que le parquet de Nanterre centralise des plaintes émanant de treize femmes. La garde à vue en France consiste à retenir une personne pour les besoins d’une enquête, période durant laquelle elle peut être entendue par les enquêteurs avant une éventuelle mise en examen ou une remise en liberté; les éléments rendus publics ne précisent pas, à ce stade, la durée exacte de la mesure ni les suites immédiates décidées par la justice.

Des témoignages recueillis par BFMTV décrivent un artiste « qui n’a pas l’intention de se laisser faire » et « qui part au combat », formulés par des membres de son entourage. Selon ces mêmes sources, Patrick Bruel aurait organisé des rendez-vous avec ses conseils juridiques et sollicité des interlocuteurs professionnels susceptibles d’être entendus par la justice pour étayer sa version des faits.

Plusieurs proches indiquent que la préparation de la défense vise à répondre « point par point » aux accusations, en mettant notamment en avant, selon eux, des incohérences dans certains témoignages. Ces assertions sont rapportées par des personnes proches du dossier et reprises par les médias qui citent BFMTV.

Sur le plan artistique, la décision de suspendre les représentations a été perçue comme un moment fort pour l’intéressé. D’après des confidences relayées par la presse, l’annulation des cinq dernières représentations programmées au théâtre Édouard VII et la perturbation du spectacle le 3 juin ont provoqué une réaction émotionnelle notable chez l’artiste, qualifiée par un proche de « rage ».

Enfin, selon un proche cité par BFMTV, Patrick Bruel aurait été conscient de la possibilité d’une mise en examen et considérerait que cette phase pourrait lui offrir l’occasion de s’expliquer publiquement auprès de la justice.