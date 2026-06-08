Patrick Bruel placé en garde à vue : deux nouvelles plaintes, une mannequin et une masseuse témoignent

Patrick Bruel a été placé en garde à vue lundi 8 juin 2026 au premier district de la police judiciaire de Paris, dans le cadre de procédures pour agressions sexuelles et viols, après le dépôt de nouvelles plaintes, dont deux pour viol révélées le même jour et impliquant une ancienne mannequin et une kinésithérapeute.

Selon Franceinfo et RTL, le chanteur de 67 ans est entendu par les enquêteurs depuis 8h25 sous la direction du parquet de Nanterre. La procédure en cours porte sur plusieurs séries de faits dénoncés par des plaignantes en France et en Belgique : trois femmes ont signalé des agressions sexuelles et des tentatives de viol commises entre 1997 et 2001, et d’autres dossiers incluent des faits qualifiés de viol, tentative de viol, agressions sexuelles et harcèlement.

Dans la matinée, Mediapart, confirmé par RTL et Franceinfo, a indiqué le dépôt de deux nouvelles plaintes pour viol auprès du doyen des juges d’instruction de Nanterre. Les plaignantes se présentent comme Florima Treiber, ancienne Miss Alsace, et une femme prénommée Séverine, kinésithérapeute. Les faits dénoncés remontent respectivement à 2007 et 2000. Les deux femmes sont représentées par Me Corinne Herrmann.

Des plaintes archivées en 2022, une relance médiatique en 2026 et une centralisation à Nanterre

Les éléments réunis depuis 2022 ont conduit à la constitution progressive d’un dossier qui a pris de l’ampleur après des publications médiatiques en 2026. Des plaintes déposées dès 2022 avaient fait l’objet d’un classement sans suite, décision qui avait suscité des réactions publiques. En mars 2026, Mediapart a publié plusieurs témoignages de femmes mettant en cause le chanteur, relançant l’attention judiciaire et provoquant le dépôt de nouvelles plaintes en France et en Belgique.

Les procédures nouvellement déposées ont ensuite été centralisées auprès du parquet de Nanterre, qui coordonne les investigations. Avec l’enregistrement des deux plaintes annoncées lundi, le nombre d’enquêtes en France visant Patrick Bruel pour viols ou agressions sexuelles atteint au moins six, couvrant des faits allégués de la fin des années 1990 aux années 2000.

Me Corinne Herrmann a déclaré que ses clientes « attendent que leur parole soit entendue par la justice » et souhaitent désormais être entendues par un juge d’instruction. Dans les éléments rendus publics ce lundi, Patrick Bruel conteste l’ensemble des accusations et affirme son innocence. Selon les informations disponibles, l’avocate du chanteur n’a formulé aucune déclaration publique au moment de la garde à vue.