Patrick Bruel : la plaque volée à Dinard ne sera pas remplacée

Dinard : la municipalité a annoncé qu’elle ne remplacerait pas la plaque portant le nom de Patrick Bruel, arrachée sur une cabine de plage de l’Écluse début juin. La décision, prise en conseil municipal le 30 juin et révélée par Le Pays Malouin, intervient alors que l’artiste fait l’objet d’accusations d’agressions sexuelles et de viols visant une trentaine de femmes, dont l’animatrice Flavie Flament.

La plaque dédiée au chanteur et acteur avait été volée début juin. À l’époque, la maire de Dinard avait qualifié l’acte de « vandalisme » et indiqué que la cabine serait remise en état, tout en précisant qu’aucune nouvelle plaque ne serait posée immédiatement pour éviter une récidive de dégradation.

La cabine concernée, la numéro 23, portait le nom de Patrick Bruel depuis 2012, année où il avait présidé le jury du Festival du film britannique & irlandais de Dinard. Ce dispositif s’inscrit dans une tradition locale qui consiste à apposer le nom de personnalités du cinéma sur certaines cabines de la plage de l’Écluse ; y figurent notamment des noms comme Nathalie Baye, Catherine Deneuve ou Jean Rochefort.

Décision du conseil municipal et enjeux locaux

Lors du conseil municipal réuni le 30 juin, les élus ont tranché en faveur de la non-remplacement de la plaque. Selon Le Pays Malouin, la décision a été motivée par la crainte d’une nouvelle dégradation liée au contexte médiatique entourant Patrick Bruel.

Vincent Rémy, adjoint au maire chargé de la culture, a expliqué que la réinstallation d’une plaque porterait un risque élevé d’être rapidement endommagée compte tenu des polémiques actuelles. Cette lecture préventive a guidé le choix de la majorité municipale.

Le vote n’a pas fait l’unanimité au sein du conseil. Certains élus ont exprimé des réserves sur la manière d’aborder les hommages publics destinés à des personnalités poursuivies par des procédures judiciaires, soulevant des questions sur les critères et la temporalité des reconnaissances municipales lorsque des affaires judiciaires sont en cours.

Le contexte judiciaire autour de Patrick Bruel est rappelé par la municipalité et les médias locaux : l’artiste est visé par des plaintes pour agressions sexuelles et viols déposées par une trentaine de femmes. Parmi les plaignantes figure l’animatrice Flavie Flament. Une des personnes ayant porté plainte affirme avoir été violée en marge du Festival de Dinard, élément qui a été mentionné dans les échanges locaux et médiatiques autour de la décision municipale.

Après le vol de la plaque et la délibération du conseil, la cabine a été remise en état matériellement, mais la mention nominative qui y figurait depuis 2012 ne sera pas remplacée pour l’instant, conformément à la délibération municipale du 30 juin et aux motifs exposés par les élus concernés.