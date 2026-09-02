Patrick Bruel : Helena Noguerra, la sœur de Lio, entendue par les enquêteurs pour des faits subis dans les années 2000

L’actrice et chanteuse belge Helena Noguerra, sœur de Lio, a été entendue par la police judiciaire cet été dans le cadre de l’enquête visant Patrick Bruel, a révélé RTL mardi 1er septembre 2026. Âgée de 57 ans, elle affirme avoir été victime du chanteur dans les années 2000, mais n’a pas déposé plainte, les faits étant aujourd’hui prescrits.

Son audition intervient au lendemain de l’annonce par Patrick Bruel de l’annulation de sa tournée d’automne « Alors Regarde 35 », qui devait célébrer les 35 ans de sa carrière avec 35 concerts programmés du 2 octobre au 21 novembre 2026. Le chanteur de 67 ans, mis en examen pour viol depuis juin, fait l’objet d’une enquête qui a recueilli les témoignages de plusieurs dizaines de femmes, dont au moins 31 ont déposé plainte selon plusieurs médias.

Selon RTL, qui cite des sources concordantes, Helena Noguerra a accepté de raconter aux enquêteurs ce qu’elle dit avoir subi de la part de Patrick Bruel il y a une vingtaine d’années, sans que les circonstances précises soient connues à ce stade.

Sa sœur, la chanteuse Lio, avait publiquement mis en cause Patrick Bruel avant l’ouverture de l’enquête judiciaire, l’exhortant en mai dans La Dépêche du Midi à « aller se faire soigner ».

Une enquête portant sur plusieurs dossiers

Patrick Bruel a été mis en examen le 10 juin 2026, au terme d’une garde à vue, dans quatre dossiers distincts pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Il bénéficie du statut, moins contraignant, de témoin assisté dans quatre autres dossiers, parmi lesquels des viols allégués à Dinard en 2012 et à L’Isle-sur-la-Sorgue.

Placé sous contrôle judiciaire strict après sa mise en examen — interdiction de quitter le territoire, remise de son passeport, caution de 500 000 euros, interdiction de tout contact avec les plaignantes —, le chanteur a obtenu un allégement de ces mesures à la mi-août, qui l’autorise désormais à voyager à l’étranger. Le parquet a fait appel de cette décision ; la cour d’appel doit se prononcer le 16 septembre.

Une tournée annulée sous la pression

Patrick Bruel a annoncé l’annulation de sa tournée mardi 1er septembre sur Instagram, évoquant des conditions qui n’étaient « plus réunies » pour que les concerts se déroulent comme prévu. Plusieurs municipalités s’étaient opposées à l’accueil des concerts, invoquant le climat post-#MeToo. La ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, avait elle aussi estimé que les conditions n’étaient pas réunies pour son maintien.

Le chanteur continue de nier l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. « Je ne suis pas l’homme que certains imaginent », a-t-il écrit en annonçant l’annulation, ajoutant que seule la justice pourrait établir la vérité sur ces dossiers. L’instruction se poursuit, avec de nouvelles auditions prévues dans les prochains mois, à commencer par celle de Patrick Bruel lui-même.