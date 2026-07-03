Patrick Bruel conteste les accusations et répond aux trois nouvelles plaintes dont une pour agression sexuelle sur mineure

Trois nouvelles plaintes visant Patrick Bruel — deux pour viol et une pour agression sexuelle sur mineure — ont été déposées le jeudi 2 juillet 2026, portant à trente le nombre total de procédures en cours contre l’artiste, selon Mediapart. Placé récemment sous contrôle judiciaire, le chanteur conteste formellement ces accusations et affirme, via ses avocats, qu’il répondra devant la justice tout en poursuivant son activité professionnelle.

Les conseils de Patrick Bruel, contactés par BFMTV, ont déclaré que leur client « répondra aux accusations fausses dans le seul cadre pertinent et adapté : la justice si elle est saisie de ces faits ». Ils ont souligné que, selon eux, l’autorité judiciaire est la seule instance à même d’établir les faits dans un dossier selon eux « constamment pollué par le bruit médiatique ».

L’un des volets de cette affaire fait suite aux déclarations de Flavie Flament, qui accuse Patrick Bruel de l’avoir droguée avant de l’abuser en 1991, alors qu’elle avait 16 ans. Le chanteur a, sur ses réseaux sociaux, nié ces faits : « Jamais je n’ai forcé une femme », a-t-il écrit, ajoutant qu’il n’avait « jamais drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit » et affirmant qu’il se défendrait « pour ceux qui me soutiennent, pour ma famille, pour mon équipe, pour mes amis, pour mon public ».

Mesures judiciaires et éléments de procédure

Le contrôle judiciaire prononcé à l’encontre de Patrick Bruel comprend plusieurs obligations et interdictions définies par le magistrat en charge de l’instruction. Parmi ces mesures figurent notamment l’interdiction de quitter le territoire français et l’obligation de remettre son passeport au greffe. Les restrictions incluent également l’interdiction d’entrer en contact avec les plaignantes et leurs proches.

Parmi les autres mesures précisées figurent l’interdiction de fréquenter des salons de massage, l’obligation de verser une caution de 500 000 euros et l’obligation de suivre des soins psychologiques. Ces éléments ont été rapportés par la presse et figurent dans les comptes rendus des décisions judiciaires concernant le dossier.

Le contrôle judiciaire est une mesure privative de liberté relative qui peut être prononcée au cours d’une information judiciaire. Elle vise à garantir la présence de la personne mise en examen à la procédure et à prévenir la répétition d’infractions ou l’entrave à l’enquête, par l’imposition d’obligations et d’interdictions adaptées au dossier.

Depuis le début des révélations et des saisines judiciaires, Patrick Bruel est resté discret dans ses prises de parole, déléguant à ses avocats la communication officielle, à l’exception de la déclaration publique citée au sujet des accusations de Flavie Flament. Il a indiqué, dans ce message, son intention de « continuer de faire mon métier avec le même dévouement et la même passion ».