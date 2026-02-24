Patrick Bruel affirme que les artistes des Enfoirés ne touchent pas un centime

Ce vendredi 27 février, TF1 diffuse « La ballade des Enfoirés », le concert caritatif enregistré mi-janvier à l’Accor Arena et qui a réuni plus de 55 artistes lors de sept représentations devant 72 000 spectateurs . Patrick Bruel a confirmé que la participation des artistes est strictement bénévole : selon lui, « les artistes ne touchent pas un centime », et les recettes du spectacle permettent de financer des millions de repas pour les bénéficiaires des Restos du Cœur.

Ce vendredi 27 février, TF1 diffuse « La ballade des Enfoirés », le concert caritatif enregistré mi-janvier à l’Accor Arena et qui a réuni plus de 55 artistes lors de sept représentations devant 72 000 spectateurs. Patrick Bruel a confirmé que la participation des artistes est strictement bénévole : selon lui, « les artistes ne touchent pas un centime », et les recettes du spectacle permettent de financer des millions de repas pour les bénéficiaires des Restos du Cœur.

Présent dans la troupe depuis 1993, Patrick Bruel a rappelé son engagement de longue date et a souhaité clarifier la situation face aux rumeurs. « J’ai besoin que ce soit clair, net et qu’on le redise à chaque fois », a-t-il déclaré en marge des diffusions, soulignant le temps et l’énergie donnés par les artistes et le « colossal » retour émotionnel qu’ils reçoivent du public. Bruel insiste sur la nature non lucrative de leur implication et sur l’importance de la mobilisation collective autour de l’événement.

La version officielle délivrée par les organisateurs est corroborée par Frédéric Saint-Dizier, bénévole responsable des Enfoirés. Selon lui, l’ensemble des participants s’inscrit dans une démarche « 100 % bénévole ». « Il n’y a aucune ambiguïté à avoir. Ils sont là pour donner du temps, et leur engagement est sincère », a-t-il affirmé, explicitant le cadre associatif dans lequel s’inscrit le spectacle.

Publicité

Financement et apport concret aux Restos du Cœur

La billetterie constitue la part la plus importante des recettes générées par le concert annuel. Les recettes de ces représentations contribuent directement aux actions menées par l’association fondée par Coluche en 1985, en particulier à l’achat et à la distribution de denrées alimentaires.

Outre la vente des billets, plusieurs sources de revenus complètent le dispositif : produits dérivés commercialisés pendant les spectacles et sur les plateformes en ligne (casquettes, mugs, etc.), ainsi que la commercialisation des enregistrements. En 2025, les chiffres de vente rapportés indiquent que 112 000 CD et 72 000 DVD du spectacle ont été écoulés. Chaque exemplaire vendu représente, selon les organisateurs, l’équivalent de dix-sept repas destinés aux bénéficiaires des Restos du Cœur.

La diffusion télévisée sur TF1 intervient comme un levier complémentaire de mobilisation. En rendant visible le spectacle à un large public, elle incite à l’achat des supports physiques et à des dons, augmentant ainsi la capacité de l’association à financer ses distributions alimentaires.