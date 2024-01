« Patrice Talon veut faire de Olivier Boko une victime… », Antoine Guédou

- Publicité-

Lors d’une récente sortie médiatique, le président Patrice Talon semble s’opposer à une éventuelle candidature de Olivier Boko. Cette posture du chef de l’État serait une nouvelle ruse selon le président du GSR, Antoine Guédou.

Faire de Olivier Boko une victime afin de susciter l’adhésion du peuple béninois autour de sa candidature ; telle semble être la posture du président Patrice Talon. C’est du moins l’interprétation faite par le président du parti GSR, Antoine Guédou.

Reçu sur Reporter Bénin Monde, le président du GSR se refuse de croire les propos tenus par le président Patrice Talon lors d’un récent entretien qu’il a accordé à la télévision nationale. Évoquant les suscitations de candidature de son ami, Patrice Talon martèle qu’il n’est pas de nature à soutenir la famille, les amis…’

Des propos que le président du GSR interprète comme une ruse. » Je crois que le problème de Patrice Talon, c’est de forger une victime. Il a étudié la psychologie du béninois et sait que le peuple béninois s’aligne toujours derrière les victimes« , indique-t-il.

Pour l’acteur politique, convaincu de cette réalité et de l’émotivité du peuple béninois, le président Patrice Talon « veut faire de Boko cette victime la ». Selon le président du GSR, comment comprendre que Patrice Talon et Olivier Boko soient toujours ensemble et se parlent et Boko persiste sur le terrain. »Ceux qui font cela, ils trouvent les moyens quelques part« , a conclu Antoine Guédou.