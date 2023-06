Patrice Talon: « tout ce qui est interdit au Nigéria sera également interdit au Bénin »

Lors du Sommet sur le Nouveau Pacte Mondial de Financement à Paris, le Président de la République du Bénin, Patrice Talon, et le Chef de l’État du Nigeria ont tenu des entretiens visant à renforcer les relations entre leurs deux pays. Les deux dirigeants ont exprimé leur volonté commune de travailler ensemble pour le développement du continent africain et la protection de leurs économies respectives. Cette rencontre marque une étape importante dans la consolidation des liens entre le Bénin et le Nigeria.

Le Président de la République du Bénin, Patrice Talon, et le Chef de l'État du Nigeria ont eu des entretiens à l'issue du Sommet sur le Nouveau Pacte Mondial de Financement à Paris. Le président du Nigeria a exprimé sa volonté d'améliorer les relations entre les deux pays et a souligné l'importance de l'Afrique dans la politique étrangère du Nigeria. Il a également souligné la nécessité de développer le continent africain, en notant que l'économie mondiale vacille et que l'Afrique a été laissée pour compte. Il a souligné que l'Afrique est toujours classée comme à haut risque, avec des taux d'intérêt plus élevés sur les emprunts, et a appelé à travailler ensemble pour une reprise et une croissance systématiques.

Bola Tinubu, de son côté, a comparé les relations entre le Nigeria et le Bénin à celles de jumeaux siamois, unis par les hanches et soutenus par d’autres pays amis. Il a souligné l’importance de la reconnaissance mutuelle et de la coopération, affirmant que son administration sera toujours ouverte et accessible à tous les pays voisins. Il a également annoncé la nomination d’Adewale Bashir Adeniyi en tant que contrôleur général des douanes, qui travaillera pour l’intérêt commun des deux pays.

Le président Patrice Talon a exprimé un regain d’espoir pour la sous-région et l’Afrique lors de l’investiture du président Tinubu à Abuja. Il s’est engagé à apporter un soutien en matière de politique commerciale et de sécurité, notamment aux frontières. Il a déclaré : « Nous sommes prêts à travailler avec vous, Votre Excellence, pour mettre en œuvre des politiques qui protégeront nos économies aux entrées terrestres et maritimes. Tout ce qui est interdit au Nigeria sera également interdit au Bénin ».

Communiqué officiel de la rencontre

Le président Bola Ahmed Tinubu a déclaré vendredi à Paris-France que le Nigeria maintiendra ses projecteurs sur les pays africains en tant que pivot de ses politiques économiques et étrangères, garantissant que les questions commerciales, la sécurité et les contrôles aux frontières seront mutuellement mis en œuvre.

Recevant le Président de la République du Bénin, Patrice Talon, à l’issue du Sommet sur le Nouveau Pacte Mondial de Financement, le Président Tinubu a noté que les relations bilatérales avec les pays africains, notamment au niveau sous-régional seront renforcées pour des bénéfices partagés dans les domaines de la sécurité, de la santé, de l’énergie, de l’éducation et de la diplomatie.

«Nous sommes prêts à améliorer nos relations. L’Afrique a été la pièce maîtresse de la politique étrangère du Nigeria», a-t-il déclaré.

«Je crois en l’Afrique. Nous avons la nécessité de développer le continent. L’économie mondiale vacille et l’Afrique a été laissée pour compte. En ce qui concerne les facteurs de risque, l’Afrique est toujours placée en tête, avec des taux d’intérêt plus élevés sur les emprunts. Nous sommes toujours classés comme à haut risque. Nous devons travailler ensemble pour une reprise et une croissance systématiques », a-t-il ajouté.

Le président Tinubu a décrit les relations du Nigéria avec le Bénin comme celles de jumeaux siamois, unis par les hanches et soutenus par d’autres pays amis.

«Nous devons reconnaître le fait que nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes dans une boucle et personne ne doit nous séparer», a-t-il déclaré, assurant que son administration sera toujours ouverte et accessible à tous les pays voisins.

«Je viens de nommer quelqu’un qui travaillera avec vous en tant que contrôleur général des douanes, Adewale Bashir Adeniyi, et il sera disponible pour notre intérêt commun», a noté le président.

Le président du Bénin s’est dit inspiré d’un regain d’espoir pour la sous-région et l’Afrique lors de l’investiture du président Tinubu à Abuja, s’engageant à apporter un soutien en matière de politique commerciale et de sécurité, notamment aux frontières.

«Nous sommes prêts à travailler avec vous, Votre Excellence, pour mettre en œuvre des politiques qui protégeront nos économies aux entrées terrestres et maritimes. Tout ce qui est interdit au Nigeria sera également interdit au Bénin», a ajouté Talon.

Le président Tinubu a également eu des entretiens bilatéraux avec le président suisse, Alain Berset, et le président de la Banque africaine de développement, le Dr Akinwunmi Adesina.

