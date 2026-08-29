Patrice Talon à Paris pour une médiation autour de la réunification de l’Église du Christianisme Céleste

Une séance d’information et d’échange se tient ce samedi 29 août 2026 à la mairie de Saint-Ouen, sous l’égide de l’ancien chef d’État agissant en qualité de facilitateur du processus de réconciliation des dignitaires de l’église du Christianisme Céleste.

​Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions arrêtées par le Conseil Supérieur de Transition (CST). L’ancien chef d’état est accompagné d’une délégation du Conseil Supérieur de Mise en Œuvre (CSMO). Les échanges auront se tiendront avec les représentants des diocèses de France ainsi que des fidèles issus de la diaspora.

​L’objectif principal de ce regroupement en région parisienne est d’établir un dialogue direct avec la communauté installée en France. À cette occasion, le facilitateur doit recueillir les préoccupations, observations et contributions des participants, tout en apportant des éclaircissements sur l’organisation et le calendrier du processus de réunification au sein de l’institution religieuse.