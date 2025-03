« Patientez encore quelques semaines, ça va se faire… », Edouard Loko sur l’aide à la presse privée

- Publicité-

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a ouvert, jeudi 27 février 2025, sa première session ordinaire de l’année.

Lors de cette rencontre, le président de l’institution, Edouard C. Loko, a dévoilé les grands chantiers à venir, marquant ainsi le début de quatre mois de travaux intensifs pour renforcer la régulation des médias au Bénin.

Un engagement renouvelé pour l’aide à la presse privée

L’un des points majeurs abordés par le président Edouard Loko est l’aide de l’État à la presse privée. Il a rassuré les acteurs du secteur que cette subvention tant attendue sera bientôt effective.

« Nous ne parlons pas en l’air à la HAAC. Le principe est acquis… Patientez encore quelques semaines ou quelques mois, ça va se faire », a-t-il affirmé, appelant à la patience des professionnels des médias.

Outre l’aide financière, la HAAC s’attaque à la régularisation des médias non conformes. Les organes qui ne se sont pas encore mis à jour auront l’occasion de se conformer, tandis que ceux dont les conventions ont expiré pourront solliciter un renouvellement s’ils remplissent les conditions.

Le président Loko a également annoncé que la réattribution des fréquences mal attribuées ou non utilisées sera au cœur des discussions. Une mesure qui vise à optimiser la gestion des ressources radioélectriques et à assurer une meilleure couverture médiatique sur le territoire national.

Auditions publiques et lutte contre la désinformation

Dans une démarche de transparence, la HAAC prévoit des auditions publiques au cours de cette session. Parmi les affaires à examiner figure une rumeur selon laquelle le président de l’institution aurait exigé un second véhicule de fonction. Edouard Loko a dénoncé ces allégations comme des manœuvres de déstabilisation visant à discréditer la HAAC.

La HAAC envisage par ailleurs de renforcer sa collaboration avec l’Observatoire de la Déontologie et de l’Éthique dans les Médias (ODEM). Cette co-régulation permettra de mieux encadrer la pratique journalistique et d’assurer une plus grande rigueur dans le traitement de l’information.

Edouard Loko a exhorté les acteurs des médias à maintenir leur confiance en l’institution. « La HAAC, c’est une seule mesure et plusieurs poids. Nous allons peser chacun en son temps », a-t-il déclaré, insistant sur l’équité et la transparence des décisions à venir.