Pat Sexy: le chanteur ivoirien agressé dans un braquage par des « microbes »

En Côte d’Ivoire, l’artiste Pat Sexy a été agressé par des « microbes » dans la commune d’Abobo au quartier « Plaque ».

Le chanteur Pat Sexy a été attaqué dans un braquage par un groupe de microbes. Selon l’artiste, il a échappé de justesse à la mort alors qu’il quittait une prestation dans un point show à Anyama , autour de 3h du matin.

« Mon staff et moi, on rentre sur Abidjan. Arrivé à Abobo, on fait escale au quartier « Abobo – Plaque » , précisément au maquis » Mine d’Or » . Là bas , installé au salon VIP , je décide de libérer mes danseurs en leur partageant leurs cachets du spectacle du jour », a expliqué l’artiste.

Il confie qu’après le partage il est parti à cabine Dj pour soutenir un jeune artiste qu’il encadre. « C’est en ce moment qu’une bande de microbes , au moins une vingtaine de jeunes , de 16 à 18 ans , ont fait irruption dans le maquis. Armés d’armes blanches et de bouteilles cassées , ils nous ordonnent tous de ne pas bouger », a-t-il ajouté.

Pat Sexy gravement blessé

A l’en croire, sur les lieux, les Serveurs ont compris que c’est parce qu’il avait beaucoup d’argent sur lui, lui ont demandé de s’échapper pour se cacher dans les toilettes.

« Dans ma fuite , je me suis écroulé sur des casiers de bouteilles qui m’ont blessé de partout . J’ai eu la chance de me lever et m’enfuir en sautant une clôture . Dans ma fuite , j’ai trouvé refuge dans un maquis d’à côté , avant de regagner chez moi tôt le matin . Après ma chute , le lendemain , je n’arrivais pas me tenir debout , j’avais de terribles douleurs dans le corps . J’ai été conduit à l’hôpital ou j’ai reçu des soins puis mis en observation pendant une journée entière », a-t-il décrit.

Pour l’heure, l’artiste se porte mieux et se réjouit d’avoir pu échapper à ces microbes : « Aujourd’hui , par la grâce de Dieu , je vais mieux . Je dis merci à Dieu de m’avoir préservé , parce que ces jeunes microbes étaient menaçants et très dangereux « , a-t-il rassuré.