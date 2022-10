Pastoralisme et transhumance: les acteurs de la CEDEAO en conclave au Togo

Les acteurs de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), sont en réunion à Lomé, la capitale togolaise, pour faire le point sur les réalisations du projet qui tourne autour du pastoralisme et de la transhumance, afin de mieux se projeter dans le futur.

La capitale togolaise abrite depuis lundi, la 7ème réunion du comité technique du Projet régional de dialogue et d’investissement pour le pastoralisme et la transhumance (Predip). L’événement réunit pendant trois jours, les acteurs du secteur du pastoralisme et de la transhumance de la Cedeao.

En effet, l’initiative vise à contribuer au renforcement de l’intégration régionale, mais aussi à la sécurité alimentaire et nutritionnelle au sein de la communauté ouest-africaine. La rencontre de Lomé permet de faire le point sur les réalisations de ce projet, afin de mieux se projeter dans le futur.

Au Togo, le Predip a contribué à la mise en place de marchés à bétail, de couloirs de transhumance, de postes vétérinaires etc. “Nous souhaitons que ce projet se poursuive pour qu’au lieu que la transhumance constitue un problème, qu’elle soit plutôt une source de création d’emplois et de développement économique”, a déclaré Dindiogue Konlani, directeur de cabinet du ministère de l’agriculture.

Exécuté sur la période de 2018 à 2023, le Predip couvre les zones transfrontalières et les pays côtiers de l’espace communautaire.