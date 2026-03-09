Pascale de La Tour du Pin révèle un échange intime avec Estelle Denis

Pascale de La Tour du Pin , journaliste et animatrice connue pour ses passages sur BFMTV et comme chroniqueuse sur TPMP , effectue un retour annoncé sur la chaîne d’information en continu : elle devrait animer une matinale à partir de mars 2026. Discrète sur sa vie privée, elle s’est récemment exprimée sur sa situation familiale et sur une conversation intime avec sa consœur Estelle Denis , révélatrice du début de sa relation amoureuse actuelle.

Pascale de La Tour du Pin, journaliste et animatrice connue pour ses passages sur BFMTV et comme chroniqueuse sur TPMP, effectue un retour annoncé sur la chaîne d’information en continu : elle devrait animer une matinale à partir de mars 2026. Discrète sur sa vie privée, elle s’est récemment exprimée sur sa situation familiale et sur une conversation intime avec sa consœur Estelle Denis, révélatrice du début de sa relation amoureuse actuelle.

Née Gaillard et originaire du Périgord, Pascale de La Tour du Pin a donné ses premiers pas dans le journalisme très jeune : elle raconte avoir effectué, en classe de 3e, un stage à Radio France au début des années 1990. Cette expérience scolaire a confirmé son choix de carrière et l’a conduite à entamer un parcours professionnel dans les médias.

Après des débuts en tant que pigiste à BFM radio puis à BFM Business, elle a intégré durablement le groupe et y est restée pendant sept ans avant de rejoindre LCI. Son parcours l’a ensuite menée vers C8, où elle a participé, de façon ponctuelle, aux émissions de Cyril Hanouna et a été citée en 2024 comme l’une des « joker » de l’animateur. En mars 2026, elle revient à BFMTV pour présenter une matinale, marque d’un retour aux sources dans le paysage de l’information en continu.

Publicité

Parcours privé : divorce, nouveau compagnon et rôle d’Estelle Denis

Sur le plan personnel, Pascale de La Tour du Pin a été mariée à Jean-Philippe de La Tour du Pin Chambly de La Charce O’Connor, chef d’entreprise actif dans le conseil aux affaires et à la gestion. Le couple a eu deux enfants avant de se séparer : la journaliste a confirmé son divorce en 2022 lors d’un entretien accordé à Jordan De Luxe. Elle a conservé le patronyme acquis pendant son mariage.

Peu de temps après cette séparation, Pascale a retrouvé une relation affective. Son compagnon, prénommé Olivier, n’est pas une personnalité du paysage audiovisuel français mais, selon les témoignages rapportés, il connaît des personnes proches de l’univers de Cyril Hanouna et entretient notamment des liens avec la sœur de l’animateur.

La rencontre entre Pascale et Olivier est, d’après la version rapportée par la presse people, liée à l’intervention d’Estelle Denis. Dans une loge maquillage partagée, Estelle aurait suggéré à Pascale : « Ça te ferait du bien… j’ai un copain », proposition à laquelle la journaliste aurait répondu, sans détour : « Non, tu me saoules avec tes histoires ! » Finalement, Pascale a accepté de rencontrer l’ami d’Estelle ; cette rencontre a débouché sur une relation durable.

Publicité