Pascale de La Tour du Pin rappelée par BFMTV : « Je suis tombée de l’armoire »

Pascale de La Tour du Pin fait son retour sur BFMTV le lundi 9 mars et prendra les commandes de la matinale aux côtés de Mathieu Coache, a annoncé la chaîne du groupe CMA CGM à ses équipes le 3 mars. Cette décision intervient au détriment du duo Perrine Storme–Dominique Tenza, évincé après six mois à l’antenne, et marque un remaniement surprise de la grille en pleine saison.

Ce changement inattendu intervient hors période habituelle de renouvellement des programmes, qui se déroule généralement à la rentrée de septembre. Jusqu’à présent, Perrine Storme et Dominique Tenza anim(ai)ent « BFM Première » de 6 heures à 8 h 30, avant l’entretien d’Appoline de Malherbe. La direction de la chaîne a précisé que le duo sera réaffecté à de nouvelles missions dans les semaines à venir.

Âgée de 48 ans, Pascale de La Tour du Pin a débuté sur BFMTV en 2010 avant de quitter la chaîne en 2017. Entre-temps, elle a exercé à LCI, participé au plateau de « Touche pas à mon poste » sur C8 et a rejoint RMC en septembre dernier. Interrogée par Le Parisien le 5 mars, la journaliste, native de Périgueux et mère de deux enfants, a dit avoir été surprise par la proposition : « Quand BFMTV m’a rappelée, je suis tombée de l’armoire », racontant qu’elle prenait un café avec Jean-Philippe Baille quand l’offre lui a été faite.

Objectifs annoncés et modalités d’animation

Dans l’entretien accordé au Parisien, Pascale de La Tour du Pin a expliqué ses priorités pour la matinale : « La priorité, c’est l’info. Le matin, il faut que l’ambiance soit conviviale mais l’essentiel ce sont les images et les équipes sur le terrain. » Elle a ajouté vouloir « mettre sa patte » sans « bousculer les habitudes des téléspectateurs » et a déclaré que la direction lui avait demandé de « réimpulser du BFMTV dans cette matinale ».

Le choix de la journaliste se veut orienté vers un renforcement du rôle éditorial de la matinale, en privilégiant les reportages et la présence des équipes sur le terrain, selon ses propos. Elle reprendra l’antenne aux côtés de Mathieu Coache, un confrère avec lequel elle a déjà collaboré par le passé.

La décision de la direction a été communiquée en interne le 3 mars. Le remplacement intervient après seulement six mois pour Perrine Storme et Dominique Tenza, dont le travail a été salué par Pascale de La Tour du Pin : « J’ai une pensée confraternelle pour ces deux super journalistes. Ils ont fait du bon travail », a-t-elle déclaré, précisant qu’elle n’avait pas échangé avec eux.