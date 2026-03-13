À Dubaï , l’abandon massif d’animaux de compagnie provoque une vive émotion sur les réseaux sociaux et suscite des prises de parole publiques, dont celle de l’animateur Pascal Praud. L’affaire concerne des propriétaires, dont des expatriés français et des influenceurs, qui auraient quitté les Émirats arabes unis ces dernières semaines en laissant derrière eux chiens et chats, selon des associations locales.

À Dubaï, l’abandon massif d’animaux de compagnie provoque une vive émotion sur les réseaux sociaux et suscite des prises de parole publiques, dont celle de l’animateur Pascal Praud. L’affaire concerne des propriétaires, dont des expatriés français et des influenceurs, qui auraient quitté les Émirats arabes unis ces dernières semaines en laissant derrière eux chiens et chats, selon des associations locales.

Le phénomène intervient dans un contexte régional tendu depuis le 28 février, date à laquelle le conflit au Moyen-Orient s’est intensifié, avec, d’après des sources citées par la presse, des frappes ou des tirs de missiles et de drones en provenance d’Iran interceptés dans le ciel du Golfe. Cette situation sécuritaire a entraîné un mouvement de départ précipité de certains touristes et expatriés, alimentant des craintes et des critiques sur la façon dont certains se sont organisés pour partir.

La communauté française des Émirats, estimée entre 40 000 et 50 000 ressortissants, comprend des personnalités très suivies sur les réseaux sociaux — parmi lesquelles des influenceurs cités par la presse. Après des demandes de rapatriement relayées en ligne, ces personnalités ont d’abord été moquées, avant que l’attention ne se focalise sur le sort de leurs animaux de compagnie.

Refuges et associations alertent sur une hausse des abandons

Plusieurs associations de protection animale à Dubaï signalent une augmentation des signalements. Le refuge K9 Friends indique avoir été “littéralement submergé d’appels” au sujet de chiens laissés sur place par leurs propriétaires. Sur Instagram, l’association a publié un message appelant explicitement les personnes qui partent à “emmener vos animaux avec vous”, soulignant le caractère essentiel de prendre ses animaux lors d’un départ urgent.

Un bénévole cité par la presse britannique affirme que, dans certains cas, des propriétaires auraient demandé à des vétérinaires d’euthanasier des animaux en bonne santé plutôt que d’organiser leur prise en charge. Ces témoignages ont été relayés par des médias et ont amplifié la polémique sur les comportements individuels pendant l’exode.

La réaction sur les réseaux sociaux a été immédiate : artistes et personnalités ont exprimé leur indignation. La chanteuse Sophie Tapie a publié un message dénonçant la maltraitance morale envers les animaux, tandis que Valérie Damidot a interpellé l’opinion sur l’achat impulsif d’animaux de compagnie. La Fondation Brigitte Bardot a également diffusé un communiqué rappelant que des animaux habitués à la vie en foyer se retrouvent soudain livrés à eux-mêmes, et qualifiant ces abandons d’innacceptables.

