Pascal Praud et Catherine Bancarel : le journaliste sème le doute sur un possible mariage

Pascal Praud, journaliste reconnu et figure majeure des médias français, suscite une nouvelle fois l’attention avec une publication intrigante sur ses réseaux sociaux. Connu pour ses interventions sur CNews et Europe 1, le présentateur partage régulièrement des instants privés avec ses abonnés. Ce jeudi 23 juillet 2026, son dernier post a fait naître de nombreuses spéculations autour d’un éventuel événement important dans sa vie personnelle, notamment un possible mariage avec sa compagne, Catherine Bancarel.

Depuis 2015, Pascal Praud vit une relation stable avec Catherine Bancarel, qu’il met souvent en avant sur ses différentes plateformes numériques. Leur complicité est indéniable et leur présence conjointe dans des moments de détente est appréciée des internautes. La dernière image dévoilée par le journaliste montre le couple souriant, sur une plage en plein été, ce qui laisse penser qu’ils profitent de vacances. La légende accompagnant la photo, « Avant le grand jour », a immédiatement suscité de nombreuses réactions enthousiastes de la part des abonnés, qui tentent de décrypter cette référence.

Plusieurs commentaires laissent entendre que ce « grand jour » pourrait très bien correspondre au projet d’un mariage. Des questions directes ont été posées, telles que « Le grand jour de quoi ? », « Y a-t-il un mariage dans l’air ? » ou encore « Serait-ce un mariage en vue ? ». La nature exacte de cet événement reste cependant à ce jour inconnue, Pascal Praud n’ayant pas apporté de précisions supplémentaires, ce qui entretient le suspense autour de cette annonce énigmatique.

Une vie partagée entre médias et sport

Si Pascal Praud est une personnalité bien visible dans le paysage audiovisuel français depuis de nombreuses années, il est intéressant de noter que sa compagne Catherine Bancarel évolue dans un univers assez différent, mais tout aussi exigeant. Elle occupe depuis 2019 le poste de directrice des ressources humaines au sein du FC Nantes, un club de football historique français. Cette fonction de haute responsabilité montre son engagement et son expertise dans la gestion des talents sportifs et du personnel administratif.

Le lien entre les deux n’est d’ailleurs pas nouveau, puisque Pascal Praud a lui-même dirigé le FC Nantes entre 2008 et 2010, comme le rappelle une analyse récente publiée par Le Figaro. Ce passé commun dans le monde du football professionnel illustre une certaine complicité et des intérêts partagés qui renforcent leur relation.

Avant de se tourner vers les ressources humaines, Catherine Bancarel a également une carrière sportive notable. Elle aurait pratiqué le basket-ball à un niveau élevé avant de se consacrer à ses études et à son développement professionnel en gestion. Son profil témoigne d’un parcours marqué par la discipline, la persévérance et le dynamisme, qualités nécessaires pour évoluer dans le milieu des clubs sportifs de haut niveau.