Igor et Grichka Bogdanoff : Saint-Lary et Esclignac, ces deux châteaux du Gers qu’ils ont habités

Cette semaine, Igor et Grichka Bogdanoff sont au centre de toutes les discussions, notamment à cause des révélations de leur ancien producteur, Frédéric Lepage, qui a évoqué leur spectaculaire transformation physique. Selon lui, les jumeaux auraient notamment bénéficié en Suisse d’injections d’hormones et de cellules fœtales. Cependant, au-delà de leur image controversée, les frères Bogdanoff ont longtemps puisé une part importante de leur identité dans leur attachement profond au Gers. Cette région du sud-ouest de la France est marquée par leur jeunesse et leurs engagements patrimoniaux, notamment à travers deux châteaux historiques : le château de Saint-Lary, où ils ont grandi, et le château d’Esclignac, qu’ils ont tenté de préserver pendant plusieurs décennies.

Igor et Grichka Bogdanoff ont grandi dans le château de Saint-Lary, situé au cœur du village du même nom, au milieu d’un cadre médiéval typique du Gers. Cette imposante demeure familiale, perchée sur un éperon rocheux, domine la vallée depuis le XIIIe siècle. Elle représente un bel exemple d’architecture gasconne médiévale, ayant traversé plusieurs siècles tout en conservant son caractère historique. Le château de Saint-Lary a notamment subi des transformations aux XVe et XVIIe siècles, qui ont renforcé sa silhouette et ses fonctions défensives. Pour les jumeaux, cette demeure a été bien plus qu’un simple lieu de résidence : elle a nourri leur imaginaire dès l’enfance. Les vastes salles, les escaliers monumentaux, les tours et les éléments architecturaux anciens ont été un terrain de jeu et une source d’inspiration constante, contribuant à leur passion pour l’histoire, les sciences et les récits fantastiques.

Le château de Saint-Lary possède également une histoire riche et mouvementée. Après avoir appartenu successivement aux familles Biran puis Monlezun, il fut vendu comme bien national à la Révolution française. Au XXe siècle, il a fait l’objet d’une restauration intégrale ; les tours, auparavant disparues, ont été reconstruites, redonnant au bâtiment son aspect médiéval d’origine. Cette demeure reste un témoin majeur du patrimoine du Gers et un élément central de l’enfance et de la vie des Bogdanoff.

Esclignac, un château millénaire et le projet patrimonial des frères Bogdanoff

En 1986, les deux frères ont acquis le château d’Esclignac, situé à Monfort, également dans le Gers. Ce château est l’un des plus anciens monuments de la région, ses origines remontant au XIe siècle. À la différence de Saint-Lary, Esclignac était à cette époque dans un état de dégradation avancée et nécessitait d’importants travaux de restauration. Igor et Grichka Bogdanoff y voyaient un projet ambitieux : préserver un patrimoine historique majeur pour le transmettre aux générations futures. L’ensemble se compose d’un bâtiment principal, d’un donjon carré, d’une tour ronde et de plusieurs dépendances, faisant d’Esclignac un château remarquable du patrimoine gascon médiéval.

Cependant, au fil des années, la restauration d’Esclignac est devenue un véritable défi. Les coûts financiers et les contraintes techniques ont freiné l’avancement des travaux. François Davant, demi-frère des Bogdanoff et habitant des lieux, a alerté à plusieurs reprises les pouvoirs publics sur la dégradation progressive du site. Dès 2014, il signalait que les derniers travaux majeurs dataient du début des années 1990 et que la toiture du château était devenue particulièrement fragile. En 2024, Cédric Davant-Lannes, président de la Sauvegarde du patrimoine gascon, a dressé un état des lieux alarmant en déclarant que « la moitié des poutres de la toiture principale est déjà tombée ». Il a également précisé qu’une somme comprise entre 5 et 6 millions d’euros serait nécessaire uniquement pour la restauration des toitures.

Ces difficultés laissent planer un doute sur l’avenir d’Esclignac, dont la sauvegarde devient un enjeu crucial. Malgré les efforts et les espoirs des associations locales, la survie de ce château millénaire reste incertaine.

Saint-Lary et Esclignac : deux châteaux, deux symboles de l’héritage des Bogdanoff

Ces deux demeures incarnent des facettes différentes mais complémentaires de l’histoire personnelle et patrimoniale des frères Bogdanoff. Le château de Saint-Lary représente leur univers d’enfance, un lieu chargé de souvenirs, d’histoire et d’imagination. En revanche, le château d’Esclignac symbolise leur engagement pour la sauvegarde du patrimoine, leur volonté de protéger et de transmettre un héritage architectural et culturel exceptionnel. Le Gers, région rurale et historique, a ainsi accompagné toute leur vie, loin des projecteurs et des polémiques des plateaux télévisés.

Connus sur tout le territoire français grâce à leur émission télévisée Temps X dans les années 1980, Igor et Grichka ont néanmoins toujours conservé un lien fort avec cette terre gasconne. Ils y résidaient régulièrement et considéraient ces deux châteaux comme des éléments essentiels de leur identité familiale et régionale. Après leur décès rapproché entre décembre 2021 et janvier 2022, la question de l’avenir de leur patrimoine s’est posée avec acuité, notamment en ce qui concerne Esclignac, dont la préservation reste aujourd’hui un défi majeur.