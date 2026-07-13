Pascal Obispo troque son smartphone pour un portable normal avec seulement des numéros

Pascal Obispo a annoncé avoir troqué son smartphone pour un téléphone basique, dénonçant l’addiction aux réseaux sociaux et leurs effets néfastes sur la vie quotidienne. L’artiste a expliqué son choix lors d’une intervention sur France Info, affirmant vouloir privilégier la vie réelle plutôt que la présence permanente en ligne.

Invité sur les ondes, le chanteur a détaillé les raisons qui l’ont poussé à renoncer aux fonctionnalités des smartphones au profit d’un appareil plus simple. Selon ses déclarations, cette décision s’inscrit dans une volonté de retrouver des moments de vie non médiatisés et de limiter l’impact psychologique d’une utilisation excessive des plateformes numériques.

Pascal Obispo a résumé son positionnement par cette formule : « Ce n’est pas parce que je veux me cacher de la vérité, mais justement je pense que c’est parce que je veux vivre ». Il a insisté sur l’existence d’une vie quotidienne riche en expériences gratuites — pique-niques, sorties à la mer, musique — que l’omniprésence des écrans tendrait à atténuer.

L’avis tranché de Pascal Obispo sur les réseaux sociaux

Dans son intervention, l’artiste a pointé l’addiction généralisée aux réseaux sociaux : « Être tout le temps sur son portable, sur les réseaux sociaux, parce que là on est devenus tous un petit peu addicts, ça nous affecte », a-t-il déclaré. Il a ajouté que se couper des réseaux ne serait pas nuisible mais au contraire bénéfique, évoquant l’idée d’un « petit mouvement inverse » face à ce qu’il perçoit comme une prolifération d’influences négatives.

Pascal Obispo n’a pas mâché ses mots en qualifiant certains contenus en ligne de « tissu de merde ». Il a expliqué que, si internet avait d’abord permis des échanges enrichissants et la découverte de personnes éloignées, les algorithmes actuels favorisent selon lui la propagation de contenus sombres ou toxiques : « le truc est programmé pour que si tu t’attaches un peu à la noirceur du monde, tu vas recevoir que de la merde », a-t-il affirmé.

Ses propos ont suscité des réactions d’internautes, relayées sur les réseaux : « Il a tellement raison », a commenté l’un d’eux ; un autre a écrit « On va le faire… on va finir par se lasser de cet amas de non-sens pour rester polie », tandis qu’un troisième a résumé la position par « Triste réalité ».

Pascal Obispo est notamment connu pour ses nombreux tubes et pour avoir composé pour des artistes tels que Johnny Hallyday, Zazie, Natasha St-Pier et Florent Pagny. Ses déclarations sur France Info s’inscrivent dans un débat public récurrent sur les effets des réseaux sociaux sur les comportements et le bien-être individuel.