Alizée : de retour sur scène, elle avoue ne pas avoir confiance en elle ni en sa musique

Alizée revient sur scène après plusieurs années d’absence : la chanteuse, qui fête 25 ans de carrière, annonce une tournée nationale à la rentrée avec un concert anniversaire à l’Olympia vendu en dix minutes, signe d’un retour public massif malgré ses doutes personnels.

Invitée de Bonjour ! La Matinale sur TF1, Alizée est revenue sur ce nouveau chapitre professionnel marqué par l’hésitation. Vingt-cinq ans après ses débuts et des succès internationaux comme Moi… Lolita, elle reconnaît avoir mis la musique entre parenthèses pendant plusieurs années et avoue un manque de confiance persistant. « J’avais vraiment mis la musique de côté, je ne suis pas quelqu’un qui a confiance », a-t-elle déclaré, soulignant que la notoriété n’a pas effacé ses doutes : « Ce n’est pas parce que j’ai eu la carrière que j’ai eue que j’ai confiance en moi, bien au contraire ».

La question de l’accueil du public s’est rapidement posée pour l’artiste. « Je ne sais pas si ce que je fais est bien et surtout, je ne savais pas si les gens allaient être au rendez-vous parce que ça faisait un moment que j’avais laissé la musique », a-t-elle confié. Cette inquiétude a été partiellement levée lorsque son concert anniversaire prévu à l’Olympia a affiché complet en dix minutes, décision qui a conduit Alizée à étendre son projet en lançant une tournée dans plusieurs villes françaises.

Une tournée nationale et une préparation physique exigeante

Pour répondre à la demande, Alizée a programmé une série de concerts à partir du 5 septembre, date de démarrage prévue à Ajaccio, sa ville d’origine. La tournée passera notamment par Marseille, Montpellier, Lyon, Bordeaux et Lille, selon les annonces faites autour de son comeback. L’artiste a expliqué vouloir « voir plus grand » afin que le plus grand nombre de ses admirateurs puisse assister à ses prestations après cette longue interruption.

Ce retour scénique s’accompagne d’une préparation physique renforcée. Alizée a détaillé son entraînement, précisant qu’elle travaille sa condition en chantant sur un tapis de course afin de reproduire les contraintes du spectacle vivant : gérer le souffle, les déplacements et le maintien vocal. Elle a cité une méthode partagée par Mylène Farmer pour combiner effort physique et maintien de la voix, expliquant la nécessité d’adapter son corps et sa voix aux exigences de la scène après une pause.

Selon la chanteuse, cet entraînement permet de « courir, danser, aller à droite à gauche et tenir la voix », une approche qui fait partie intégrante de sa préparation pour assurer la qualité des concerts annoncés pour la rentrée.