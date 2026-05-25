Pascal Obispo révèle le fin mot du tir dont il a été victime en Corse il y a 20 ans

Pascal Obispo sort ce vendredi 22 mai Héritage, volume 2 et, en pleine promotion, revient sur un épisode violent survenu en 1997 lors d’un concert en Corse où il a été atteint par un tir. L’artiste évoque aussi ses problèmes de santé qui l’empêchent pour l’instant de remonter sur scène et son amitié profonde avec Johnny Hallyday, toujours très présente dans ses souvenirs.

Interrogé à l’occasion de la sortie de son nouvel album, Obispo a multiplié les rendez‑vous médiatiques. Il a confirmé qu’il était contraint de suspendre les concerts pour des raisons médicales, information déjà révélée dans des précédentes interviews. Invité de l’émission Quelle époque ! animée par Léa Salamé, il a poursuivi la promotion de son disque et répondu aux questions portant sur des anecdotes de carrière et des rumeurs du passé, soulevées en partie par une petite enquête menée par Hugo Clément avant son passage.

Sur la rumeur qui circule depuis 1997, Pascal Obispo a apporté un témoignage clair : « C’était une jalousie, ça n’avait rien à voir avec la Corse. Moi j’adore cet endroit », a‑t‑il déclaré, confirmant ensuite : « Oui on m’a tiré dessus j’étais à l’hôpital ». Le chanteur a ainsi reconstitué brièvement les circonstances publiques de cet incident, qui l’a contraint à des soins et à porter un pansement lors de ses apparitions publiques peu après.

Souvenirs d’un pansement, d’un bateau et d’une amitié avec Johnny Hallyday

Pascal Obispo a raconté que l’incident en Corse est survenu peu de temps avant sa première rencontre avec Johnny Hallyday. Il a relaté la scène et la réaction du rockeur : en montant dans le bateau pour cette rencontre, il portait encore un pansement à la tête et Johnny lui aurait dit : « Mais pourquoi tu vas chanter en Corse ? », selon le récit d’Obispo.

Au fil des ans, Johnny Hallyday et Pascal Obispo ont développé, au‑delà de collaborations musicales, une relation d’amitié qui, d’après Obispo, avait pourtant connu des tensions initiales. L’artiste a insisté sur la profondeur de ce lien dans ses propos publics récents, rappelant l’importance de cette relation personnelle et professionnelle.

À propos de la disparition du Taulier, Obispo a exprimé une émotion toujours vive : presque dix ans après la mort de Johnny, il a confié que la figure du chanteur restait omniprésente dans sa vie. Il a dit : « Il est toujours avec nous (…) c’était un mec profondément attachant, il me manque énormément et voilà je veux pas en dire plus ».

Sur la timeline de ses sorties, Pascal Obispo a précisé que Héritage, volume 2 paraît en avance sur le volume 1, annoncé pour une sortie en octobre prochain, et qu’il poursuit la promotion malgré ses contraintes de santé.