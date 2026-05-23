Pascal Obispo explique pourquoi travailler avec Francis Cabrel ou Julien Clerc est plus difficile

Pascal Obispo signe son retour discographique avec Héritage, volume 2, paru le 22 mai : un album entièrement constitué de collaborations avec des figures majeures de la chanson française, dont Francis Cabrel, Julien Clerc, Renaud, Zazie et Bénabar, qui marque la reprise d’une carrière artistique marquée par des succès et des épisodes personnels récents.

Paru presque deux ans après L’Archipel des séquelles, Héritage, volume 2 rassemble treize titres exclusivement interprétés en duo ou en featuring. Le projet s’inscrit dans une démarche en deux temps : ce second volume est disponible depuis le 22 mai, tandis que Héritage, volume 1 est annoncé pour une sortie en octobre prochain. Pour cet opus, Obispo s’est entouré d’artistes tels que Francis Cabrel, Julien Clerc, Bénabar, Ycare, Renaud, Axel Bauer, Gaëtan Roussel, Michel Jonasz, Daniel Levi, Chico & The Gypsies, Michel Delpech, Philippe Pascal et Zazie.

Le chanteur a rappelé l’importance personnelle de ce titre. Selon ses propos, l’album parle d’une transmission : « Héritage, c’est l’héritage émotionnel, sentimental et musical. Ce qui m’a construit, c’est la musique. » Dans ses interviews, il évoque la musique comme moteur de vie et comme fil conducteur de rencontres artistiques traversées par des périodes de difficultés financières et des problèmes de santé auxquels il a dû faire face récemment.

Dans la peau d’un compositeur

Pour la conception de l’album, Pascal Obispo a adopté la posture du compositeur qui s’immisce dans les univers de ses invités. Il a exprimé la conscience, voire la modestie, que représente le fait de demander à des artistes établis d’interpréter ses chansons : « Vous vous rendez compte de la prétention qu’il y a à demander à Julien Clerc de venir chanter une de mes chansons ? » Cette approche affirme le rôle central de la mélodie et de l’écriture dans le projet, et explique le choix de collaborateurs reconnus pour leur sens de la chanson.

Obispo a également livré un éclairage sur la dynamique de travail avec différents interprètes. Il a raconté que certaines rencontres en studio pouvaient être intimidantes : « Quand vous rencontrez dans un studio Francis Cabrel ou Julien Clerc, c’est très impressionnant. Presque plus difficile qu’avec Johnny, parce qu’avec Johnny, il fallait surtout lui faire des chansons. » Selon lui, collaborer avec des auteurs-compositeurs réputés implique de se confronter à des référents de la mélodie et de l’écriture ayant eux-mêmes travaillé avec des artistes majeurs.

Le disque, centré sur la rencontre entre auteur-compositeur et interprète, propose un panorama de voix et de timbres qui réinterprètent l’écriture d’Obispo. Un extrait vidéo lié au projet est disponible via une vidéo YouTube intégrée dans le dossier de presse du lancement.