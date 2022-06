Parlement de la CEDEAO: le Bénin propose des remplaçants aux représentants du Mali et du Burkina

Dans une note en date du jeudi 16 juin et adressée au président du Parlement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), les membres du Parlement, dont le Bénin, souhaitent remplacer des représentants du Mali, Guinée et Burkina Faso, compte tenu de la suspension de ces pays, en raison de leur situation politique.

« Nous, leaders de délégations venons vous présenter la présente note relative à la situation du Burkina Faso au Parlement de la CEDEAO compte tenu de la suspension en raison de la situation politique du pays », indique la note adressée par des membres du Parlement de la CEDEAO à leur président.

Conformément à la pratique au Parlement de la CEDEAO, poursuit la note, « nous souhaiterions occuper à titre intérimaire les postes de responsabilités anciennement occupés par les membres de la délégation du Burkina Faso au sein du Parlement, conformément au rapport du Comité de Sélection approuvé à Niamey qui attribuait les positions ci-après au Burkina Faso ».

Les pays signataires de la note ont également fait part de leur volonté à procéder à un réaménagement et à un rappel liés aux postes du Mali et de la Guinée anciennement étudiés et validés en plénière courant le mois de décembre 2021. Les postes concernés au Burkina, au Mali et en Guinée, sont ceux des présidents et vice-présidents des commissions ainsi que ceux des premier et deuxième rapporteurs dans de différents domaines.

La note rassure par ailleurs, qu’une fois que la situation du Burkina Faso, le Mali et la Guinée sera rétablie, les députés membres de la délégation retrouveront leurs positions conformément au rapport du Comité de Sélection adopté en mars 2020 à Niamey.

Deux députés en lice pour le Bénin

Les pays signataires de la note adressée au président du Parlement de la CEDEAO sont le Ghana, le Togo, la Côte d’Ivoire, le Niger, le Sénégal, la Guinée-Bissau et le Bénin qui a d’ailleurs proposé deux députés pour remplacer des représentants du Burkina Faso et du Mali.

Il s’agit de l’honorable Medegan Fagla Sedami proposée par le Bénin pour remplacer le représentant burkinabé au poste du président de la commission Affaires Sociales, Genre et Promotion de la Femme. La deuxième personne sur la liste proposée par le Bénin, est le député Hyppolite Hazoume, pour le poste du 2ième rapporteur à la commission Energie et Mines, un poste qu’occupait un représentant du Mali.

Pour rappel, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée avaient tous été suspendus par la CEDEAO de toutes ses instances, en raison des coups d’Etat survenus dans ces pays. Des négociations sont actuellement en cours, entre les nouvelles autorités des trois pays et l’organisation sous-régionale pour une période courte et réussie de la transition politique.