Parakou: un homme retrouvé mort près du marché moderne de Guéma

Un corps sans vie a été découvert tôt dans la matinée du jeudi 12 février 2026, à proximité du marché moderne de Guéma, dans le troisième arrondissement de Parakou.

La victime, un homme d’environ la quarantaine, gisait au milieu de la chaussée. Le corps était partiellement recouvert d’un drap de couleur blanche et verte.

Un couteau a également été retrouvé dans sa main. Des traces de blessures étaient visibles sur plusieurs parties du corps, notamment au niveau de la tête.

Au moment du constat, l’identité de la victime n’avait pas encore été établie. Alertés par des riverains, les éléments de la Police républicaine se sont rapidement rendus sur les lieux afin d’effectuer les premières constatations et de sécuriser le périmètre.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du décès.

