La ville animée et cosmopolite de Parakou, située dans le département du Borgou au nord du Bénin, à 415 km de la capitale Cotonou, a récemment été le théâtre d’un événement significatif : la campagne Jésus Sauve l’Afrique (JSA). Cette campagne, dirigée par le prophète Mohammed Sanogo, a débuté le 8 novembre 2023 et a marqué une période d’activités caritatives remarquables et de rassemblements spirituels.

La campagne, organisée par le Ministère Messages de Vie, a commencé par un acte généreux de don de plus de 100 kits aux mères allaitantes au CScom de Parakou. Ce geste visait non seulement à fournir des fournitures essentielles, mais aussi à apporter de l’espoir à la communauté. De plus, l’initiative comprenait des dépistages gratuits du cancer du col de l’utérus pour plusieurs femmes, une étape cruciale dans les soins de santé dans une région où de tels services médicaux sont souvent inaccessibles.

Le CHUD de Parakou, un établissement de santé local, a aussi reçu de nombreux dons et a subi des rénovations importantes. Un développement notable a été la transformation d’un conteneur en salle de consultation gynécologique ultramoderne, équipée du dernier équipement médical.

Services Médicaux et Chirurgies Gratuits

L’impact de la campagne s’est étendu à la Clinique Bethesda, où les patients souffrant de cataractes ont reçu des soins et des chirurgies gratuits. Cet acte de bienveillance a non seulement restauré la vue de nombreux patients, mais a également démontré l’engagement de la campagne à répondre aux problèmes de santé critiques de la communauté.

Parakou, témoin de transformation et de guérison lors de la Campagne Jésus Sauve l’Afrique

Les activités de sensibilisation de la campagne se sont conclues par une visite et un don au Centre Ruth de Tourou, un sanctuaire pour les jeunes filles orphelines, victimes de mariage forcé et de maltraitance. Ce soutien souligne le dévouement de la campagne à fournir aide et réconfort aux membres les plus vulnérables de la société.

Témoignage de Miracles

Tout au long des différentes croisades, des milliers d’individus auraient expérimenté la guérison, témoignant de l’impact spirituel de la campagne JSA. Ces événements ont non seulement fourni une aide physique, mais aussi un soulèvement spirituel à beaucoup.

Les contributions financières de la campagne ont été substantielles, avec un total de 31,8 millions de Francs investis dans divers projets. Cela inclut la réhabilitation d’un conteneur en bureaux, l’équipement de ces bureaux, la fourniture d’équipement médical pour trois hôpitaux, la rénovation de la salle d’accouchement de la clinique Bethesda, et le financement de 100 chirurgies de la cataracte.

La prochaine phase de la CJSA au Bénin est prévue à Bohicon du 15 au 17 novembre 2023, promettant de poursuivre la vague de changement positif et de guérison initiée à Parakou.