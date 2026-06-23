Parakou: disparition du conseiller municipal et acteur sportif Tadjou Dine Imorou Boukari

La municipalité de Parakou a été frappée par une douloureuse perte. Le conseiller municipal Tadjou Dine Imorou Boukari est décédé ce lundi 22 juin 2026 à Cotonou.

Cette disparition soudaine suscite une vive émotion au sein de la communauté locale, du conseil communal et du monde sportif, où le défunt s’était imposé comme une figure incontournable et engagée pour le développement de la cité des Kobourou.

​Un pilier de la gouvernance financière municipale

​Au sein de l’institution municipale, Tadjou Dine Imorou Boukari occupait une fonction hautement stratégique : celle de Président de la Commission des affaires économiques et financières.

Reconnu par ses pairs pour sa rigueur administrative, son sens aigu des responsabilités et sa quête permanente d’efficacité dans la gestion des ressources locales, il a été le maître d’œuvre de plusieurs réformes budgétaires essentielles pour accompagner l’expansion économique de la troisième ville à statut particulier du Bénin.

​Au-delà de son écharpe politique, l’homme vouait une véritable passion à la promotion de la jeunesse. Il mettait cette énergie au service du milieu associatif en tant que Premier Vice-Président de l’Elite Athletic Club de Parakou.

À ce poste, il s’investissait pleinement dans l’accompagnement des athlètes et militait pour faire du sport un vecteur puissant de cohésion sociale et d’épanouissement pour la jeunesse du Septentrion.

​Depuis l’annonce de son décès, les hommages ne cessent de se multiplier. Le Bureau exécutif de l’Elite Athletic Club de Parakou, ainsi que de nombreux collègues élus, acteurs de la société civile et citoyens, ont exprimé leur profonde tristesse et salué la mémoire d’un homme disponible, à l’écoute et profondément attaché au bien commun.