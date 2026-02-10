Paola Locatelli affirme pouvoir « tuer des carrières » si elle nomme des personnes

Paola Locatelli , influenceuse et actrice française, a révélé dans le deuxième épisode de son podcast « Sipsters » diffusé le 4 février que, durant son adolescence, elle a reçu des messages à caractère sexuel de la part d’hommes plus âgés, dont des footballeurs et des acteurs, alors qu’elle avait 14-15 ans. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme explique que cette attention était disproportionnée et que certaines tentatives de contact relevaient, selon elle, de comportements pédophiles.

Paola Locatelli, influenceuse et actrice française, a révélé dans le deuxième épisode de son podcast « Sipsters » diffusé le 4 février que, durant son adolescence, elle a reçu des messages à caractère sexuel de la part d’hommes plus âgés, dont des footballeurs et des acteurs, alors qu’elle avait 14-15 ans. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme explique que cette attention était disproportionnée et que certaines tentatives de contact relevaient, selon elle, de comportements pédophiles.

Connue du grand public depuis son arrivée sur YouTube à l’adolescence, Paola Locatelli a débuté dans le mannequinat dès l’âge de 7 ans et s’est fait remarquer sur la plateforme en 2015 sous le pseudonyme Paola Lct. Progressivement, elle a consolidé une activité d’influenceuse : collection de vêtements, collaborations avec des maisons de luxe et, plus récemment, des projets dans le cinéma, dont des tournages pour Netflix, qui ont contribué à élargir sa visibilité médiatique.

Lors de son intervention dans « Sipsters », Paola Locatelli a décrit son vécu d’alors avec des mots crus : « Quand j’avais 14-15 ans, je ne me rendais pas compte à quel point j’étais hypersexualisée par les hommes. Je me faisais DM par tous les footballeurs, même des acteurs. Si je dis les noms, je peux tuer des carrières… ». Elle a raconté qu’à l’époque elle cherchait une forme de validation et qu’avec le recul, elle qualifie ces approches de « dégoûtantes » et de prises avantageuses sur sa vulnérabilité.

Hypersexualisation, exposition médiatique et cadre juridique

La vidéaste, aujourd’hui âgée de 21 ans, a également évoqué la transformation de son image physique pendant la puberté et l’impact de ces changements sur le regard d’adultes : « Du jour au lendemain, j’ai eu de la poitrine. Là ça a vraiment commencé, la puberté, les regards (…) Je ne me rendais pas compte à quel point j’étais hypersexualisée par des hommes plus âgés que moi. (…) J’avais besoin de leur validation. (…) Avec du recul, maintenant ça me dégoûte. »

Son parcours comporte d’autres épisodes relatés dans les médias : à 11 ans elle a été la cible d’un « shitstorm » après la diffusion d’une vidéo personnelle, et elle a témoigné plus tard du harcèlement scolaire dont elle a été victime. Professionnalisée par une agence parisienne, Foll-ow, Paola Locatelli a su diversifier ses activités entre création de contenu, mode et cinéma, ce qui a multiplié les occasions d’exposition publique et d’interactions en ligne.

Sur le plan légal, Paola Locatelli a rappelé que des comportements de sollicitation à caractère sexuel à destination de mineurs sont encadrés par le droit français. L’article 227-22-1 du Code pénal sanctionne « le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique » d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les sanctions sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque ces propositions conduisent à une rencontre.