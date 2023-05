Pakistan: une jeune femme brûlée vive pour avoir voulu épouser l’homme de son choix

- Publicité-

Les crimes d’honneur sont fréquents au Pakistan. Une jeune femme de 19 ans est morte ce mercredi, après avoir été torturée et brûlée vive dans la province de Pendjab, dans le nord-est du pays.

Nouveau crime d’honneur au Pakistan, dans la province de Pendjab, dans l’est du pays. La police a annoncé dimanche, qu’une jeune femme de 20 ans avait été brûlée vive au nom de l’« honneur » dans la province pakistanaise du Pendjab. L’incident s’est produit vendredi à Garh Maharaja, dans le district de Jhang, à quelque 200 km de Lahore.

L’enquêteur Muhammad Azam a déclaré dimanche à PTI que Rajab Ali, accompagné de ses fils Jabbar et Aamir et d’autres membres de la famille, avait sévèrement torturé sa jeune fille avant de l’incendier dans leur maison le 26 mai. L’officier de police a déclaré que la femme voulait épouser l’homme de son choix.

« La veille, elle avait quitté la maison et aurait passé quelque temps avec lui avant de revenir« , a-t-il déclaré. À son retour, son père, ses deux frères et quelques femmes de la famille l’ont attachée avec une corde et l’ont sévèrement torturée avant d’y mettre le feu, a ajouté M. Azam.

La victime a été transportée à l’hôpital où elle a succombé à ses brûlures. « Avant sa mort, elle a parlé à la police de ceux qui l’avaient incendiée », a-t-il ajouté. La police a arrêté le père, deux frères et une sœur de la victime. Une affaire de meurtre a été enregistrée contre les suspects. L’officier a déclaré que les suspects arrêtés n’avaient exprimé aucun remords pour leur acte, affirmant que la jeune fille avait déshonoré la famille et qu’elle méritait ce sort.

Ce type de crime “d’honneur” reste fréquent dans ce pays conservateur frontalier de l’Inde. Pas moins de 384 cas ont été enregistrés au Pakistan l’année dernière, selon l’organisation Human Rights Commission of Pakistan (HRCP). En outre, les auteurs de ce type d’acte sont rarement punis.