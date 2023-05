Pakistan: un chef religieux musulman lynché à mort pour des propos jugés blasphématoires

- Publicité-

Nigar Alam, un chef religieux musulman local, a été battu à mort par la foule après avoir été accusé d’avoir proféré, samedi 6 mai, des propos blasphématoires lors d’un rassemblement du parti politique de l’ex-Premier ministre pakistanais Imran Khan organisé en son absence.

Nigar Alam, un chef religieux musulman local, avait été invité à prononcer un discours lors d’un rassemblement organisé par le parti Tehreek-e-Insaf (PTI) de l’ancien Premier ministre Imran Khan dans le village de Sawaldher, dans le district de Mardan. Alam a été tué par la foule après avoir « tenu des propos blasphématoires qui ont suscité la colère des gens », a déclaré à Al Jazeera un responsable local ayant requis l’anonymat.

La police a d’abord réussi à mettre Alam à l’abri dans un magasin voisin, mais la foule a enfoncé la porte, l’a traîné de force à l’extérieur et l’a frappé à coups de matraque. Il est mort sur place.

La vidéo du lynchage a été largement diffusée sur les réseaux sociaux, où l’on voit la police tenter en vain d’empêcher une foule frénétique de frapper l’homme. Le corps d’Alam a été transporté à l’hôpital pour la suite de la procédure et une enquête est en cours, a déclaré le responsable. « Nous avons déposé un rapport de première information dans lequel la police elle-même est le plaignant, mais en raison de la sensibilité de l’affaire, le FIR est scellé », a-t-il ajouté.

Le blasphème est une question extrêmement sensible au Pakistan, pays à majorité musulmane, où même des allégations non prouvées peuvent provoquer des émeutes et des violences. En février, une foule en colère a pénétré dans un poste de police à Lahore, ville de l’est du Pakistan, a arraché de sa cellule une personne accusée de blasphème et l’a tuée.

En décembre 2021, un ressortissant sri-lankais, Priyantha Diyawadanage, qui travaillait comme directeur d’usine au Pakistan, a été battu à mort et incendié par une foule en colère à la suite d’allégations de blasphème. Le Premier ministre de l’époque, M. Khan, avait publiquement critiqué le meurtre de Diyawadanage, le qualifiant de « jour de honte pour le Pakistan ». Quelques mois plus tard, six personnes ont été condamnées à mort pour leur rôle dans l’assassinat du justicier.

