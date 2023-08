Pakistan: plus de 30 morts après le déraillement d’un train

Dans le sud du Pakistan, un train a déraillé dimanche, causant la mort d’au moins 30 personnes. Les autorités craignent toujours que le bilan ne s’alourdisse.

Au moins 28 personnes ont été tuées et 45 autres blessées dans le déraillement d’un train ce dimanche dans le Sud du Pakistan, avait annoncé le ministre pakistanais des Chemins de fer. « Selon les informations dont nous disposons jusqu’à présent, 28 passagers ont été tués et de nombreux autres sont blessés », a déclaré Khawaja Saad Rafique à des journalistes, précisant qu’au moins 1000 personnes se trouvaient à bord de l’Hazara Express quand il a déraillé.

« C’est un accident vraiment grave », a déclaré à la presse Khawaja Saad Rafique, qui avait fait état dans un premier temps de 15 morts. « Des équipes de secours supplémentaires ont été envoyées sur place », a-t-il ajouté. Actuellement, le bilan des victimes s’est alourdi à 30 morts, les secouristes ayant retiré de nouveaux corps des wagons renversés, a indiqué un responsable gouvernemental.

Les accidents et les déraillements sont fréquents sur le réseau ferroviaire vétuste du pays, qui compte près de 7500 kilomètres de voies et transporte plus de 80 millions de passagers par an. Le réseau, qui a fait la fierté des Britanniques à l’époque coloniale, possède encore des voies, des jonctions et des ponts datant de plus de 150 ans, même si une modernisation est en cours dans le cadre du gigantesque corridor économique Chine-Pakistan (CPEC).