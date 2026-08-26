Pakistan : 14 nouveau-nés meurent dans l’incendie d’un service néonatal à Islamabad

Quatorze nouveau-nés sont morts mercredi 26 août dans l’incendie du Mother and Child Health Centre de l’hôpital public Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS), à Islamabad, un drame qui a conduit les autorités pakistanaises à ouvrir plusieurs enquêtes.

Le feu s’est déclaré au troisième étage de ce centre mère-enfant. Les secours ont mobilisé six camions de pompiers et quatre ambulances avant de maîtriser l’incendie.

Le Premier ministre Shehbaz Sharif a ordonné une enquête de haut niveau et suspendu le secrétaire fédéral à la Santé après le drame. L’administration du district d’Islamabad a aussi constitué une commission chargée de remettre un rapport sous 24 heures.

Le site officiel de PIMS présente cette unité comme un service néonatal de 14 lits, dans un établissement qui prend en charge plus de 14 000 accouchements par an au sein du centre mère-enfant.

Selon le ministre Tariq Fazal Chaudhary, les premiers éléments pointaient un court-circuit, avec une propagation favorisée par des conduites de gaz, des cylindres et du matériel plastique. En janvier 2026, un autre incendie à Gul Plaza, à Karachi, avait déjà fait au moins 67 morts.