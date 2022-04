Paix et sécurité en Afrique de l’Ouest: Faure Gnassingbé chez Alassane Ouattara pour des solutions durables

Ce jeudi 14 avril, le Président de la République togolaise Faure Gnassingbé a été reçu par son homologue ivoirien Alassane Ouattaraest à Abidjan en Côte d’Ivoire. Avec son homologue, le président togolais a appelé à poursuivre les efforts afin d’éviter l’impasse au Mali.

Jeudi 14 avril 2022 à Abidjan, Alassane Ouattara et Faure Essozimna Gnassingbé ont réaffirmé leur engagement à œuvrer au renforcement de la paix et de la sécurité dans la sous-région ouest-africaine, à travers des solutions sous-régionales de lutte contre le terrorisme. Faure Gnassingbè s’est exprimé au cours d’un point de presse conjoint, qu’il a animé avec le chef de l’Etat Alassane Ouattara, dans le cadre d’une visite de travail et d’amitié en Côte d’Ivoire.

Avec mon frère @FEGnassingbe, Pdt de la République #togolaise, nous avons décidé de mutualiser nos efforts pour préserver la #paix et la #sécurité dans notre sous-région, notamment au Mali, en Guinée, et au Burkina Faso. Merci cher Faure pour cette visite fructueuse à Abidjan ! pic.twitter.com/YNTpVbuv51 — Alassane Ouattara (@AOuattara_PRCI) April 14, 2022

« Nous avons consacré beaucoup de sommets à ces problèmes-là. Je pense que nous devons tout faire pour éviter l’impasse d’un côté comme de l’autre et sortir peut être des sentiers battus et réagir avec beaucoup plus d’audace, beaucoup plus de solidarité», a déclaré le chef de l’Etat togolais rapporté par l’Agence Anadolu.

Selon Faure Gnassingbé, «le problème étant difficile et complexe, personne ne peut être sûre qu’elle a la vérité comme une science infuse. Il faut continuer à se concerter entre nous chef d’État, également avec les autorités de transition puisque ce sont des situations transitoires qui devront passer et nous sommes obligés de travailler et de discuter avec ceux qui sont aux commandes en ce moment en ayant à l’esprit que ce qui est important, c’est la paix, c’est la sécurité » .

« Personne n’a envie que d’autres peuples souffrent de sanctions. Nous avons tous un agenda économique. Les perturbations que nous connaissons aujourd’hui, nous voulons que ce soit une mauvaise parenthèse. C’est un défi pour nous, monsieur le Président. Je sais que nous nous sentons parfois impuissants, mais nous ne pouvons pas céder au désespoir», a-t-il poursuivi. « Nous devons trouver cette solution. Et j’ai foi que nous allons continuer nos entretiens, les élargir, peut-être avec nos pairs, pour trouver une solution. Nos pays, notamment la partie septentrionale, le Ghana, le Togo, le Benin et la Côte d’Ivoire, sentent la pression de cette situation-là, plus tôt nous trouverons des solutions idoines, et mieux ce sera », a-t-il conclu.

