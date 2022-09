P-Square : voici le vrai coupable de la séparation du duo musical nigérian, selon Paul Okoye (vidéo)

P-Square, l’emblématique groupe musical nigérian, composé des frères Okoye, Paul et Peter, a connu des démêlées, qui a abouti à sa dislocation. Réconciliés, en 2021, au terme de six années de séparation, les deux célébrités nigérianes semblent s’être remises ensemble pour de bon. Se confiant à Maria Okan, Paul Okoye, alias Mister P, a déclaré que c’est le diable, qui a été à l’origine de la séparation de leur groupe.

Comme tout groupe musical, P-Square a, également, connu des hauts et des bas. Le duo musical nigérian, composé des frères jumeaux, Paul et Peter, a eu à traverser des zones de turbulences, ce qui a poussé les deux talentueux chanteurs à se séparer. Dès lors, chacun a pris son chemin, inaugurant une carrière solo. Paul Okoye, alias Mister P, et Peter Okoye, alias Rudeboy, ne pouvaient compter que sur leur individualité, pour se faire une place sous le soleil, alors qu’ils avaient été connus, comme un groupe soudé.

Fort heureusement, alors que les internautes ne croyaient plus à un probable retour en arrière, Mister P et Rudeboy ont surpris l’opinion publique, en 2021, en aplanissant leurs divergences. P-Square, qui n’avait pas fait parler de lui, depuis six ans, a fini par renaître de ses propres cendres, pour le bonheur de ses admirateurs.

Récemment, quelque dix mois, après que le groupe s’est réconcilié, revenant sur le sujet, Paul Okoye s’est confié à Maria Okan, la célébrité nigériane des médias. Lors de ses révélations, Mister P a lâché une bombe, quant à l’individu, qui a été à la base de la séparation de P-Square. Selon le chanteur, le diable s’était immiscé au sein de leurs affaires, provoquant la chute de leur groupe.

Mister P ajoute que P-Square est revenu pour de bon, précisant qu’ils ont fait honte à leur ennemi commun, Satan.

“Why was PSquare not on talking terms for 6 years. What happened?”



Paul Okoye: The Devil pic.twitter.com/y9zSOHB14e — 🫶🏽🌹♡ 🐳 @OneJoblessBoy (@OneJoblessBoy) September 25, 2022