P-Square: Qui est Ivy Ifeoma, la nouvelle compagne du chanteur Paul Okoye ? (images)

Plus d’un an après le divorce d’avec sa femme Anita, Paul Okoye a finalement dévoilé sa nouvelle compagne identifiée sous le nom Ivy Ifeoma. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle femme qui fait battre le cœur du chanteur.

Paul Okoye a désormais tourné définitivement la page de son ex femme Anita. Un an après sa séparation avec la mère de ses enfants, le chanteur a présenté ce week-end, celle qui fait battre son cœur. En effet, c’est à travers une publication sur ses réseaux sociaux que l’auteur de « Reason with me » a dévoilé le visage de sa compagne qui a pour nom Ivy Ifeoma.

Influenceuse, mannequin et ambassadrice de marque, Ivy Ifeoma, la nouvelle copine de Paul Okoye est un visage bien connu de la toile. Très active sur les réseaux sociaux notamment sur instagram où elle draine plus de 100.000 abonnés, la jeune femme ne cesse d’en mettre plein la vue à ses fans avec des contenus très intéressants.

En plus de son talent de créatrice de contenus numériques, Ivy Ifeoma est également la directrice de « The Ivy Mark », une marque spécialisée dans la conception et la commercialisation des vêtements pour femme.

Selon certaines sources, le chanteur et la jeune femme ont commencé par se voir depuis un moment. Mais pour des raisons inconnues pour l’heure, Paul Okoye a préféré garder cette relation loin des projecteurs. Ce n’est que le dimanche dernier que la star nigériane a finalement décidé d’assumer son choix en s’affichant pour la première fois avec la jeune femme.

Faut-il le rappeler, Anita, l’ex femme de Paul a demandé le divorce en août 2021 après 17 ans de mariage avec trois enfants. La femme accuse le chanteur d’avoir eu des relations extra-conjugales avec plusieurs femmes dont leur femme de ménage identifiée sous le nom de Florence.

Après sa demande de divorce, Anita a également traduit le chanteur devant la justice pour violence. Selon des documents judiciaires rendus publics, Paul Okoye l’aurait expulsé de la maison avec sa sœur, lorsqu’elles ont découvert la liaison du chanteur avec la domestique.