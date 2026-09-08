Oyster nails : la manucure nacrée qui s’impose en septembre 2026

Entre blanc laiteux, gris argenté et reflets perle, les « oyster nails » se font une place parmi les manucures les plus remarquées de septembre 2026. Inspirée de l’intérieur nacré d’une coquille d’huître, cette tendance joue moins sur la couleur franche que sur la lumière : une base translucide ou lactée, un voile argenté et un fini légèrement irisé.

Le mouvement s’inscrit dans le retour des manucures minimalistes mais travaillées. Début septembre, plusieurs médias beauté ont remis les oyster nails au premier plan, tandis que les finis perlés et nacrés continuent de gagner du terrain dans les tendances ongles 2026.

Le principal atout du look est sa souplesse. Il peut rester très discret avec une simple base nude ou blanc cassé recouverte d’un effet perlé, ou devenir plus graphique avec du chrome argenté, de fines lignes en relief et quelques détails inspirés des coquillages.

Pour une version facile à porter au quotidien, mieux vaut privilégier une base semi-transparente et un reflet fin plutôt qu’un chrome miroir très marqué. Le résultat reste lumineux au soleil, mais suffisamment sobre pour accompagner aussi bien une tenue de bureau qu’une sortie.

La version la plus simple consiste à appliquer une base laiteuse, nude ou légèrement rosée, puis une couche nacrée très fine. Un top coat brillant suffit ensuite à renforcer l’effet « coquille » sans multiplier les ornements.

Celles qui aiment le nail art peuvent réserver le relief à un ou deux ongles. De petites ondulations en gel transparent, un accent argenté ou une perle miniature permettent de rappeler l’univers marin tout en gardant une manucure équilibrée.

Les ongles courts peuvent également adopter la tendance : un fini perlé uniforme ou une micro-French argentée donne de la lumière sans alourdir la main. Sur des ongles plus longs, les textures en relief et les effets chrome laissent davantage de place à la créativité.

Autre option intéressante pour septembre : faire glisser le look vers des tons plus chauds. Un beige irisé, un brun très clair ou un nude caramel avec un voile perlé permettent de conserver l’esprit oyster tout en s’accordant facilement aux bijoux dorés et aux tenues aux tons terre.

Une tendance qui prolonge le goût pour les finis lumineux

Les oyster nails ne remplacent pas totalement les manucures blanches, nude ou chrome qui dominent depuis plusieurs saisons. Elles en proposent plutôt une version plus douce, à mi-chemin entre le « milky nail » et le métal miroir.

Pour garder des ongles nets plus longtemps, il reste utile de soigner la préparation et la tenue du vernis. Bénin Web TV avait déjà rassemblé plusieurs astuces pour prolonger une manucure, ainsi que les erreurs courantes qui fragilisent les ongles.

Élégante sans être trop voyante, la tendance oyster offre ainsi une alternative aux couleurs très franches. Son intérêt tient surtout à sa capacité à accrocher la lumière tout en restant proche d’une manucure naturelle.