Ousmane Sonko dénonce la condamnation de 18 supporters sénégalais au Maroc

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a critiqué la décision rendue par une juridiction marocaine qui a condamné dix-huit supporters sénégalais suite à une intrusion sur la pelouse lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations le mois dernier.

Les faits se sont déroulés le 18 janvier à Rabat, lors de la finale de la CAN opposant le Sénégal au pays hôte. Le Sénégal l’a emporté 1–0 dans une rencontre dont la fin a été marquée par une forte tension.

Les autorités marocaines ont indiqué que des supporters sénégalais auraient tenté d’envahir le terrain après le coup de sifflet final et lancé des projectiles vers les forces de l’ordre. Dix-huit ressortissants ont été interpellés, poursuivis pour violences et dégradations, puis condamnés, le 19 février, à des peines de prison ferme comprises entre trois mois et un an, assorties d’amendes pouvant atteindre 545 dollars.

Réactions officielles

Le 24 février, devant l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko a fait part de sa déception vis-à-vis de la manière dont les autorités marocaines ont traité ce dossier, estimant que l’affaire dépassait le seul cadre sportif et regrettant la tournure prise.

Il a souligné que, selon lui, l’ampleur de l’affaire était en contraste avec les relations historiques entre Dakar et Rabat et a jugé que la gestion du dossier ne mettait pas en valeur les liens entre les deux pays.

Le chef du gouvernement a assuré que l’État sénégalais avait entrepris toutes les démarches nécessaires pour obtenir la remise en liberté de ses compatriotes et a évoqué la possibilité d’activer un accord bilatéral permettant, si les deux États en conviennent, le transfèrement des personnes condamnées afin qu’elles purgent leur peine au Sénégal.