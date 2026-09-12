Ouganda : le roi Oyo inhumé, Edward Rukidi prend le trône du Tooro

Le roi Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV a été inhumé samedi 12 septembre 2026 aux tombeaux royaux de Karambi, à Fort Portal, dans l’ouest de l’Ouganda. Son successeur, Edward Rukidi Kijanangoma, a ensuite accompli le rite marquant sa prise de pouvoir à la tête du royaume du Tooro.

Le nouveau monarque a jeté neuf grains de café dans la tombe, geste qui formalise la transmission du trône selon la tradition locale. La cérémonie a conclu neuf jours de deuil et des funérailles officielles prises en charge par le gouvernement ougandais.

Oyo est mort à l’âge de 34 ans aux États-Unis, où il recevait un traitement contre un cancer agressif. Sa dépouille avait été rapatriée en Ouganda le 4 septembre avant d’être exposée au palais royal de Karuziika.

Le comité de succession du clan Babiito avait désigné Edward Rukidi Kijanangoma le 9 septembre. Cousin du roi défunt, le nouveau souverain est également journaliste et responsable éditorial à la chaîne publique Uganda Broadcasting Corporation.

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Cette désignation reste contestée par la reine-mère Best Kemigisa et la princesse Ruth Komuntale, mère et sœur d’Oyo. Elles affirment qu’un testament de 2022 mentionne un fils du défunt comme héritier, une revendication dont les éléments n’ont pas été rendus publics.

Le Tooro fait partie des royaumes traditionnels reconnus en Ouganda. Ses souverains n’exercent pas de pouvoir politique exécutif, mais conservent un rôle culturel important auprès de leurs communautés.

Oyo avait accédé au trône en 1995 à l’âge de trois ans, devenant alors le plus jeune monarque régnant au monde. Son inhumation a eu lieu exactement trente et un ans après son couronnement, célébré le 12 septembre 1995.