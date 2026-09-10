Meghan Markle aperçue dans les Cotswolds après son retour au Royaume-Uni

Meghan Markle a été aperçue au Soho Farmhouse, dans les Cotswolds, quelques jours après son retour au Royaume-Uni avec le prince Harry et leurs deux enfants. Selon le Guardian et Page Six, la duchesse de Sussex s’est rendue discrètement dans ce club privé très prisé des célébrités, dans le nord de l’Oxfordshire.

Le Guardian rapporte que des membres du Soho Farmhouse l’ont vue arriver tôt dans la matinée pour prendre un café, avant 9 heures. Elle aurait été présentée à plusieurs responsables du lieu. Le média précise qu’un porte-parole des Sussex a refusé de commenter ces informations et que Soho House n’a pas confirmé la visite.

Cette apparition intervient après le retour de Harry, Meghan, Archie et Lilibet en Grande-Bretagne le 26 août, six ans après leur installation aux États-Unis. Leur présence dans les Cotswolds alimente depuis plusieurs jours les spéculations sur le lieu où la famille pourrait s’établir, mais aucune résidence précise n’a été officiellement annoncée par le couple.

Le 7 septembre, Buckingham Palace a par ailleurs rappelé que le duc et la duchesse de Sussex ne reprenaient pas de fonctions royales. Dans une lettre autorisée par le roi Charles III, le palais a indiqué que leur statut restait celui de membres non actifs de la famille royale et que leurs activités caritatives et commerciales demeuraient menées à titre privé.

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Un lieu familier pour la duchesse de Sussex

Le Soho Farmhouse n’est pas un endroit inconnu pour Meghan Markle. Le club, installé sur un vaste domaine rural, est régulièrement fréquenté par des personnalités internationales et applique des règles strictes de confidentialité, notamment sur les prises de vues dans ses espaces privés.

Dans ses mémoires « Spare », le prince Harry racontait que Meghan avait longtemps entretenu des liens étroits avec l’univers Soho House lors de ses séjours à Londres. Le couple avait également déjà fréquenté la région de l’Oxfordshire avant son départ du Royaume-Uni en 2020.

Le retour britannique des Sussex intervient alors que Harry doit reprendre plusieurs engagements caritatifs au Royaume-Uni dans les prochaines semaines, notamment autour de WellChild, tandis que Birmingham doit accueillir les prochains Invictus Games en juillet 2027.