Prince Harry : l’Ouganda se retire des Invictus Games par respect pour Charles III

L’ Ouganda a annoncé mercredi 9 septembre son retrait des Invictus Games, le mouvement sportif fondé par le prince Harry pour les militaires et vétérans blessés, malades ou en convalescence. Le chef des forces armées ougandaises, le général Muhoozi Kainerugaba , a déclaré sur X que Kampala ne voulait pas que sa participation puisse être interprétée comme une opposition au roi Charles III.

Dans son message, Muhoozi Kainerugaba a expliqué que l’Ouganda ne souhaitait participer à aucune initiative qui, selon lui, ne bénéficierait pas de l’approbation du souverain britannique. Il n’a toutefois cité aucune déclaration publique du roi Charles III exprimant une opposition aux Invictus Games, dont Harry demeure le fondateur et le parrain.

L’annonce intervient deux jours après une mise au point officielle du palais de Buckingham sur le statut du duc et de la duchesse de Sussex. Une lettre envoyée au nom de Charles III aux responsables britanniques a rappelé que Harry et Meghan ne sont pas redevenus des membres actifs de la famille royale depuis leur retour au Royaume-Uni et que leurs activités caritatives restent menées à titre privé.

Le retrait constitue un spectaculaire revirement pour l’Ouganda. Le pays avait été admis le 7 juillet 2026 comme 26e membre de la communauté Invictus et premier pays d’Afrique de l’Est à rejoindre le mouvement. Kampala avait alors confirmé sa participation aux Invictus Games de Birmingham en 2027.

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Un partenariat engagé depuis 2025

La coopération entre l’armée ougandaise et la Fondation Invictus s’était accélérée depuis un accord signé en octobre 2025 pour développer la réhabilitation par le sport des militaires blessés et malades. La Fondation avait ensuite annoncé une aide initiale de 15 000 livres sterling pour soutenir l’achat d’équipements et la mise en place d’activités adaptées en Ouganda.

Lors de l’admission du pays dans le mouvement, en juillet, le ministre ougandais de la Défense, Kiryowa Kiwanuka, avait salué cette entrée dans la communauté Invictus et remercié le prince Harry pour son rôle dans la création d’un réseau international dédié à la reconstruction physique et psychologique des militaires blessés.

Créés en 2014, les Invictus Games réunissent des militaires et vétérans blessés, malades ou handicapés autour de compétitions sportives. Le projet est devenu l’une des principales initiatives publiques associées au prince Harry depuis son retrait des fonctions royales en 2020.

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La décision de Kampala remet désormais en cause le premier engagement compétitif annoncé de l’Ouganda à Birmingham en 2027, alors que son entrée dans la communauté Invictus avait été présentée cet été comme une étape importante de l’expansion du programme en Afrique.