Ouganda: le président Museveni promulgue la loi anti-LGBT+

- Publicité-

Le président de l’Ouganda, Yoweri Museveni, a officiellement promulgué une loi anti-LGBT+ controversée, imposant des peines sévères pour les relations homosexuelles et la promotion de l’homosexualité. Cette décision a déclenché une onde de protestations parmi les organisations de défense des droits humains et les gouvernements occidentaux, qui condamnent fermement cette violation des droits fondamentaux.

Lundi, la présidence ougandaise a annoncé que le président Yoweri Museveni avait donné son approbation au projet de loi anti-homosexualité 2023, le transformant ainsi en loi. Cette législation criminalise les relations homosexuelles consentantes entre adultes et vise également à réprimer la « promotion » de l’homosexualité, sans préciser clairement les actions qui constitueraient une telle promotion.

La nouvelle loi prévoit des peines extrêmement lourdes pour les individus LGBTQ+, avec une condamnation maximale pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité dans certains cas. En outre, elle prévoit également des sanctions pour toute personne ou organisation fournissant un soutien ou des services aux personnes LGBT+, créant ainsi un climat d’oppression et de peur au sein de la communauté LGBTQ+ en Ouganda.

- Publicité-

L’annonce de la promulgation de cette loi a rapidement suscité une vague d’indignation et de condamnations de la part des défenseurs des droits humains, des organisations internationales et de nombreux gouvernements occidentaux. Ces acteurs ont fermement dénoncé cette mesure discriminatoire, considérant qu’elle porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes LGBTQ+ et qu’elle alimente la stigmatisation et la discrimination dans le pays.

Les critiques soulignent que cette loi représente un recul majeur pour les droits humains en Ouganda, où les personnes LGBTQ+ ont déjà été victimes de persécutions et de discriminations systématiques par le passé. De plus, ils estiment que cette législation est en contradiction avec les principes universels des droits de l’homme et les engagements internationaux auxquels l’Ouganda est partie prenante.

En réponse à cette situation, de nombreux pays occidentaux ont exprimé leur préoccupation et menacé d’imposer des sanctions économiques et diplomatiques à l’Ouganda. Des voix se sont également élevées au sein de la communauté internationale pour exhorter le gouvernement ougandais à reconsidérer cette loi discriminatoire et à respecter les droits et la dignité de tous ses citoyens, quelle que soit leur orientation sexuelle.