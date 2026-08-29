Ouganda : la justice ouvre la voie à la remise de Michael Katungi Mpeirwe aux États-Unis

La Buganda Road Chief Magistrate’s Court a ordonné vendredi 28 août 2026 le maintien en détention de Michael Katungi Mpeirwe dans l’attente d’un ordre du ministre ougandais de la Justice sur sa remise éventuelle aux États-Unis. La décision, rendue à Kampala, ouvre la voie à l’extradition demandée par Washington sans signifier que le transfert a déjà eu lieu.

La juridiction a estimé que la demande américaine satisfaisait au seuil légal prévu par l’Extradition Act. Elle a précisé que toute remise éventuelle serait limitée aux trois chefs visés par l’acte d’accusation fédéral américain, conformément au principe de spécialité.

L’acte d’accusation, rendu public le 30 juillet 2025 par le département américain de la Justice, vise aussi Peter Dimitrov Mirchev, Elisha Odhiambo Asumo et Subiro Osmund Mwapinga devant le tribunal fédéral de l’Eastern District of Virginia.

Selon le département américain de la Justice et l’acte d’accusation, les quatre hommes sont poursuivis pour complot de trafic de cocaïne, possession d’armes en lien avec un trafic de drogue et fourniture de soutien matériel à une organisation terroriste étrangère désignée. Les autorités américaines affirment également que le groupe aurait utilisé un certificat d’utilisateur final tanzanien pour un envoi test de 50 fusils AK-47 et projetait des livraisons d’armes évaluées à environ 53,7 millions d’euros.

Le tribunal a enfin indiqué que Michael Katungi Mpeirwe restait détenu et qu’il conservait les recours prévus par la loi ougandaise avant toute remise effective aux autorités américaines.