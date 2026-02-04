Où regarder Valence – Athletic Bilbao en Coupe du Roi à la TV

Ce mercredi soir, à 20h GMT, le stade de Mestalla accueille un duel qui promet des étincelles : Valence reçoit l’Athletic Bilbao dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Roi. Une confrontation entre deux pensionnaires de la Liga qui visent une place dans le dernier carré et qui devront se départager sur un seul match.

Ce mercredi soir, à 20h GMT, le stade de Mestalla accueille un duel qui promet des étincelles : Valence reçoit l’Athletic Bilbao dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Roi. Une confrontation entre deux pensionnaires de la Liga qui visent une place dans le dernier carré et qui devront se départager sur un seul match.

Portés par un public toujours chaud, les locaux chercheront à tirer profit de leur terrain pour valider leur statut. De l’autre côté, l’Athletic, connu pour son organisation rigoureuse et son intensité de jeu, viendra avec l’intention de bousculer l’ordre établi et de s’imposer loin de ses bases. À élimination directe, chaque possession prend une saveur particulière et la tension risque de monter crescendo.

Au vu des forces en présence, l’affiche devrait être disputée et rester incertaine jusqu’aux dernières minutes, tant les deux équipes maîtrisent les spécificités du football espagnol et de cette compétition à forte tradition.

Publicité

Où regarder Valence – Athletic Bilbao ?

Pour les téléspectateurs francophones, la rencontre sera proposée par DAZN, détenteur des droits de diffusion de la Coupe du Roi dans plusieurs territoires. Les abonnés pourront suivre le match en direct sur l’application DAZN, disponible sur smartphones, tablettes, ordinateurs et certaines smart TV, avec une image en haute définition.

En parallèle, la plateforme L’Équipe Live mettra également la rencontre en streaming pour ses abonnés, via son site internet et son application mobile, offrant une alternative légale pour suivre le match en temps réel. Ces solutions permettent de choisir entre différentes interfaces de visionnage selon ses habitudes et le matériel disponible.

Les options de diffusion en ligne garantissent la couverture en direct, que l’on privilégie la télévision traditionnelle connectée ou le visionnage sur appareils mobiles, afin de suivre chaque temps fort de ce quart de finale depuis n’importe quel lieu.