« Où est l’autre bébé ? », cette révélation glaçante de Cristiano Ronaldo sur la mort de son fils

Le footballeur portugais Cristiano Ronaldo a fait de glaçantes révélations sur la mort de son fils notamment les instants qui ont suivi son décès.

En avril 2022, Angel, le fils de Cristiano Ronaldo est décédé durant l’accouchement de sa compagne Georgina Rodriguez. Interrogé sur ces moments douloureuses lors d’une récente interview, le Portugais a révélé avoir eu du mal à annoncer la mauvaise nouvelle à ses enfants.

Le footballeur confie avoir vécu un véritable cauchemar alors que quelques des jours avant, sa femme et lui se réjouissaient sur les réseaux sociaux de l’arrivée prochaine de leurs jumeaux, une fille et d’un garçon. « C’est avec la plus grande tristesse que nous devons annoncer que notre bébé est mort. C’est la plus grande douleur que n’importe quel parent puisse ressentir », ont déclaré conjointement les deux stars.

« Seule la naissance de notre fille nous donne la force de vivre ce moment avec de l’espoir et du bonheur », avait indiqué le couple dans un émouvant message. A l’époque, la petite fille a rejoint la famille de Cristiano Ronaldo qui compte déjà 4 enfants.

Malgré le bonheur, la blessure reste présente dans la famille. « C’est probablement le moment le plus difficile de ma vie », a déclaré le quintuple Ballon d’Or au journaliste Piers Morgan. Pour lui, ça a été un processus difficile car, dit-il, l’une des choses les plus terribles a été d’annoncer la mort du bébé aux autres enfants.

« Gio est arrivé à la maison, et les enfants ont demandé ‘Où est l’autre bébé, où est l’autre bébé ? Après une semaine, je me suis dit : ‘Soyons francs, et soyons honnêtes avec les enfants, disons que, Ángel, c’est son nom, est allé au paradis' », a révélé l’ancien coéquipier de Karim Benzema dans une interview diffusée sur TalkTV. Il soutient que c’est un sujet très compliqué à aborder pour lui surtout avec ses enfants.