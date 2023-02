Oscars 2023: l’Académie prend une grande décision après la gifle Will Smith

A quelques jours de la tenue de la 95e cérémonie annuelle des Oscars, l’Académie des arts et des sciences du cinéma a mis en place une équipe de crise après l’incident choquant de l’année dernière au cours duquel Will Smith a giflé Chris Rock.

Le directeur général de l’Academy of Motion Pictures, Bill Kramer, a révélé que la cérémonie de remise des prix de cette année serait totalement différente avec sa nouvelle équipe de crise. L’annonce fait suite au tristement célèbre incident des Oscars de l’année dernière, où Will Smith a giflé Chris Rock lors de la télédiffusion de la cérémonie.

« Grâce à l’année dernière, nous avons ouvert nos esprits aux nombreuses choses qui peuvent arriver aux Oscars », a déclaré mardi le PDG de l’Académie, Bill Kramer, à TIME. Il a ajouté que l’institution a mis en place l’organisation d’un groupe axé sur la gestion des situations d’urgence lors de l’événement annuel.

Selon Kramer, « l’équipe de crise » de l’Académie est composée d’équipes de communication capables de « se rassembler très rapidement » pour agir en tant que porte-parole ou faire des déclarations. « Nous espérons donc que nous serons prêts à tout ce que nous n’anticipons peut-être pas pour le moment, mais que nous prévoyons au cas où cela se produirait« , a affirmé le PDG.

Lors du déjeuner des Oscars le 17 février, Janet Yang, présidente de l’Académie, a exprimé ses regrets concernant la gestion qui a été faite de la la gifle inattendue de Will Smith l’année dernière. « Je suis sûr que vous vous souvenez tous que nous avons vécu un événement sans précédent aux Oscars. Ce qui s’est passé sur scène était totalement inacceptable et la réponse de notre organisation était inadéquate« , a-t-elle déclaré.

En effet, l’Académie des arts et des sciences du cinéma n’a pas fait grand-chose sur le champ après l’attitude de Will Smith sur la scène. Il a fallu près de deux semaines avant que son conseil d’administration ne vote l’interdiction de Smith aux Oscars et à tous les autres événements de l’académie pendant 10 ans. Pendant ce temps, Smith avait déjà démissionné de manière préventive en tant que membre de l’académie.

La 95e cérémonie annuelle des Oscars aura lieu le dimanche 12 mars au Dolby Theatre à Hollywood. La cérémonie doit commencer à 20h